Cuando empecé a buscar unos tenis para entrenar, pensé que bastaba con encontrar un par cómodo y de buena apariencia. Sin embargo, al comparar opciones de running y gimnasio, descubrí que cada uno está pensado para movimientos bastante diferentes.

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La diferencia no está solamente en el diseño. La amortiguación, la estabilidad, la suela y hasta la forma del calzado pueden cambiar dependiendo de si el objetivo es correr varios kilómetros o pasar de sentadillas a ejercicios de fuerza.

Tenis de running: pensados para avanzar

Los tenis para correr están diseñados principalmente para acompañar un movimiento repetitivo hacia adelante.

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Por eso, uno de los elementos que más llama la atención es la amortiguación. El nivel y el tipo de amortiguación varían entre modelos, pero en general buscan ofrecer comodidad durante una sucesión de pasos y carreras.

También suelen tener una suela y una geometría pensadas para facilitar la transición durante la zancada.

Esto hace que tengan mucho sentido para actividades como correr en calle, pista o caminadora, dependiendo del modelo. Pero precisamente esas características pueden no ser las más convenientes para algunos ejercicios de gimnasio.

Tenis de gimnasio: estabilidad antes que kilómetros

Cuando el entrenamiento cambia y aparecen pesas, sentadillas, desplantes, máquinas o ejercicios funcionales, las necesidades también son diferentes.

Los tenis diseñados para gimnasio suelen priorizar una base estable, especialmente importante en ejercicios donde hay que mantener el equilibrio mientras se mueve o levanta peso.

También pueden tener una suela relativamente plana y una construcción que facilite movimientos laterales.

Aquí entendí una diferencia importante: mientras en running buena parte del diseño está orientado hacia el desplazamiento, en el gimnasio muchas actividades requieren que los pies permanezcan firmes sobre el suelo.

Running vs. gimnasio: ¿qué cambia?

Característica Tenis de running Tenis de gimnasio Uso principal Correr Entrenamiento de fuerza y funcional Prioridad Amortiguación y comodidad Estabilidad y control Movimiento Principalmente hacia adelante Multidireccional Suela Pensada para carrera Más estable y versátil Amortiguación Generalmente más protagonista Puede ser más moderada Pesas No son su uso principal Adecuados para muchos ejercicios Cardio Ideales para correr Útiles para actividades variadas

Esto no significa que un tenis de running no pueda utilizarse en el gimnasio. Para una sesión ocasional de máquinas o ejercicios ligeros puede funcionar perfectamente.

El problema aparece cuando se pretende utilizar el mismo calzado para actividades que exigen características muy distintas.

¿Y si hago ambas cosas?

Esta fue probablemente la parte más complicada de la búsqueda. Si el entrenamiento combina running y gimnasio, hay que pensar en qué actividad ocupa la mayor parte de la rutina.

Si corro varios kilómetros con frecuencia y ocasionalmente hago ejercicios de fuerza, puede tener sentido priorizar un buen tenis de running y utilizarlo también para las sesiones menos exigentes de gimnasio.

En cambio, si mi rutina está centrada en pesas, entrenamiento funcional y ejercicios variados, pero hago algunos minutos de cardio, un tenis de entrenamiento puede resultar más versátil.

También existen modelos de cross-training, diseñados precisamente para combinar diferentes movimientos y actividades.

No se trata de comprar dos pares porque sí

Después de comparar los dos tipos, entendí que no necesariamente necesito comprar un par diferente para cada actividad. Lo importante es identificar qué hago realmente durante la semana.

Si mi entrenamiento principal es correr, buscaría características propias de un tenis de running. Si paso la mayor parte del tiempo levantando pesas o haciendo ejercicios funcionales, priorizaría estabilidad.

Y si mezclo ambas disciplinas con frecuencia, buscaría un calzado de entrenamiento versátil o evaluaría tener un par específico para cada actividad.

Al final, la pregunta que me ayudó a decidir no fue cuál tenis se veía mejor, sino una mucho más sencilla: ¿qué movimiento voy a repetir más cuando me los ponga?

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