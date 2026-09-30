Por: Noticiero 90 minutos

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El conversatorio “Palabras creadoras de cultura” se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente y reunió a voces fundamentales para reflexionar sobre el papel de la lengua en la construcción de la identidad, la memoria y el territorio como patrimonio cultural. De acuerdo con la información de 90 Minutos, se trata de un foro en el que la lengua fue reconocida como un puente entre generaciones y culturas, transmitiendo una herencia fundamental para los pueblos originarios.

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Entre los principales participantes estuvo Mamá Bárbara Muelas Hurtado, lingüista, educadora y traductora del pueblo Misak. Muelas Hurtado es reconocida por su labor de preservación y fortalecimiento del namtrik, la lengua ancestral Misak. Su trabajo más representativo es la construcción de un diccionario bilingüe español-namtrik y la traducción de la Constitución de Colombia a esta lengua, permitiendo que este documento fundamental sea accesible a la comunidad Misak. Según palabras de Muelas, citadas por 90 Minutos, el propósito central es “preservar la lengua que habla en nuestras generaciones venideras”, aprovechando las nuevas tecnologías pero evitando el riesgo de perder una herencia clave.

En el conversatorio, el antropólogo Jesús Alfonso Flórez López, investigador de comunidades indígenas y afrocolombianas, aportó una visión sobre la relación entre lengua, territorio, memoria e interculturalidad. Flórez resaltó que la tradición oral y la toponimia —los nombres de lugares— del suroccidente colombiano están profundamente enlazados con el namtrik, facilitando la comprensión de la historia de los territorios a través de sus nombres originarios.

Por su parte, Diego Hernández Losada, rector de la Universidad Autónoma de Occidente, subrayó la importancia de que la Constitución de Colombia se pueda leer en lenguas indígenas. Este hecho representa el reconocimiento de la pluralidad cultural nacional y el fortalecimiento del patrimonio inmaterial. El espacio permitió a la Universidad reafirmar su compromiso con la valoración de lenguas y saberes ancestrales, fundamentales para la identidad y la memoria del país.

Así, “Palabras creadoras de cultura” sirvió de oportunidad para que diferentes miradas coincidieran en la relevancia de las lenguas indígenas, tanto como instrumento de cohesión e identidad, como base para preservar el pasado y proyectar el futuro de las comunidades.

¿Por qué es importante que la Constitución de Colombia esté traducida a lenguas indígenas?

La traducción de la Constitución de Colombia a lenguas indígenas, como el namtrik, permite que comunidades originarias comprendan plenamente sus derechos y deberes. De acuerdo con las voces del conversatorio, esto fortalece la inclusión y el reconocimiento cultural, asegurando que los pueblos indígenas tengan acceso directo a los marcos legales que rigen el país.

¿Cuál es el significado del término “toponimia” en el contexto de las lenguas indígenas?

En este contexto, la “toponimia” se refiere al estudio y origen de los nombres de lugares. Según explicó el antropólogo Flórez, muchos municipios y áreas del suroccidente colombiano llevan nombres que provienen del namtrik, lo que evidencia cómo la lengua indígena identifica y relata la historia y características del territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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