Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El turismo en el Valle del Cauca enfrenta un periodo crucial tras el terremoto sucedido el 10 de agosto, que impactó severamente la economía regional y retrajo notablemente el flujo de visitantes a sus municipios, en particular a Sevilla. De acuerdo con información de 90minutos.co, varios emprendimientos y actividades turísticas ya están preparados para recibir turistas nuevamente. Ante las consecuencias de la emergencia, la Gobernación del Valle del Cauca decidió crear una estrategia para revitalizar el sector y apoyar tanto a empresarios como a los habitantes cuya subsistencia depende de los servicios turísticos. Así nacieron las caravanas solidarias, una iniciativa impulsada desde la Secretaría de Turismo del departamento.

Sigue a PULZO en Discover

Según Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle del Cauca, el enfoque de estas caravanas es fomentar la economía local: "Lo que hacemos es convocar más de 130, más de 150 personas para que vengan, proporcionamos los buses y, por supuesto, que estas personas en esta caravana solidaria se comprometan a que inviertan en lo local, a que consuman lo local, consuman en los restaurantes, compren a los emprendedores a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y, con esta oferta cultural, pues también encuentren, más allá del pueblo mágico, toda una oferta de servicios alrededor de Sevilla". Este esfuerzo busca no solo atraer visitantes, sino garantizar que su presencia signifique un apoyo efectivo para comerciantes y emprendedores de la zona.

El alcalde de Sevilla, Manuel Felipe Quintero, resaltó que la llegada de la caravana "reactiva y permite volver esa esperanza de trabajo de tantos comerciantes que se han visto afectados". En el municipio, los perjuicios tras el terremoto fueron notables porque el turismo representa uno de los motores principales de la economía local. Los efectos adversos se materializaron en cancelaciones y pérdidas, especialmente en fechas significativas para el sector, como lo relata Ángela Useche, administradora del hotel Hacienda Inglaterra: "Fue un golpe duro, duro para todo el pueblo, duro para el turismo, para la gente que vivimos de eso... ahora estamos diciéndole a la gente que el hotel está bien, que la estructura, la infraestructura, todo, y que estamos obviamente pasando por un momento difícil, pero igual la idea es seguir adelante, seguir trabajando".

Sevilla y otros municipios del Valle del Cauca esperan que, con la continuidad de las caravanas solidarias —cuyo próximo destino es Buenaventura—, el turismo renazca y se fortalezca, apoyando así a la comunidad local en su proceso de recuperación y desarrollo económico.

¿Qué son las caravanas solidarias para reactivar el turismo en el Valle del Cauca?

Las caravanas solidarias, según la Gobernación del Valle del Cauca, son una iniciativa en la que grupos de visitantes se movilizan hacia municipios afectados, con el propósito de incentivar el consumo y la inversión en emprendimientos locales, restaurantes y actividades culturales, contribuyendo así a la reactivación económica del sector turístico tras el terremoto.

¿Cómo afecta la crisis turística a los municipios del Valle del Cauca como Sevilla?

La crisis turística ha impactado gravemente a municipios como Sevilla, donde el turismo constituía una de las principales fuentes de ingresos. La reducción del flujo de visitantes y la cancelación de eventos han afectado tanto a los comerciantes como a los trabajadores del sector, lo que lleva a la necesidad de esfuerzos conjuntos para restaurar la economía local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.