Cuando empecé a pensar en todo lo que llevo durante una sesión de running, apareció un problema bastante sencillo: el celular.

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Lo necesito para escuchar música, consultar el GPS, recibir una llamada o simplemente tenerlo conmigo, pero llevarlo en la mano durante todo el entrenamiento resulta incómodo. En el bolsillo tampoco siempre funciona, especialmente cuando el pantalón queda ajustado o el teléfono es grande.

Ahí aparecieron los brazaletes para celular, un accesorio diseñado para sujetar el teléfono en el brazo mientras uno corre o entrena. Pero antes de elegir uno, encontré varios detalles que vale la pena revisar.

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El tamaño del celular es el primer filtro

Lo primero que revisaría es algo tan básico como las dimensiones del celular.

No todos los brazaletes tienen el mismo tamaño y algunos están diseñados para adaptarse a un rango específico de teléfonos. Si el dispositivo queda demasiado apretado, puede resultar incómodo; si queda demasiado suelto, el movimiento durante la actividad puede convertirse en un problema.

También conviene considerar si se utiliza una funda protectora gruesa, porque puede aumentar considerablemente el tamaño del conjunto. Antes de comprar, medir el teléfono con la funda puesta puede evitar una sorpresa.

Que no se mueva mientras corro

Después del tamaño viene uno de los puntos más importantes: el ajuste. Un brazalete para running debería permanecer relativamente estable mientras el brazo se mueve de manera repetitiva. Para eso suelen incorporar correas ajustables y materiales elásticos.

Aquí no buscaría simplemente que quede apretado. La idea es conseguir un ajuste firme sin que resulte excesivamente incómodo durante una sesión larga. También importa el diámetro del brazo, porque una correa demasiado corta o demasiado larga puede dificultar el ajuste.

Sudor y lluvia: otro detalle que no dejaría pasar

Durante el ejercicio, el teléfono puede estar expuesto al sudor y, si se entrena al aire libre, también a la lluvia.

Por eso, algunos brazaletes incorporan materiales resistentes al agua o compartimentos diseñados para proteger el celular de la humedad. Sin embargo, que un producto sea resistente al agua no significa necesariamente que sea completamente impermeable.

Si suelo entrenar bajo la lluvia, revisaría específicamente qué nivel de protección ofrece el modelo antes de confiarle el teléfono.

¿Se puede usar la pantalla?

Este detalle puede parecer pequeño hasta que uno necesita cambiar una canción, revisar una aplicación o detener un entrenamiento.

Algunos brazaletes deportivos permiten utilizar la pantalla del celular sin sacarlo del compartimento, mientras que otros priorizan una protección más cerrada.

Si el objetivo es utilizar el teléfono durante la actividad, conviene comprobar que la ventana frontal sea compatible con el funcionamiento de la pantalla táctil.

También revisaría qué tan sencillo es sacar el teléfono. Un accesorio puede sujetarlo muy bien, pero si resulta complicado retirarlo cuando llega una llamada, pierde parte de su practicidad.

Qué más puedo llevar

Dependiendo del diseño, algunos brazaletes incluyen pequeños espacios adicionales para llaves, tarjetas o dinero.

Esto puede ser útil para entrenamientos en los que no quiero cargar una mochila o una riñonera.

Sin embargo, no intentaría convertir el brazalete en una maleta. Mientras más objetos se agreguen, más peso habrá sobre el brazo y puede cambiar la comodidad durante el ejercicio.

¿Vale la pena comprar uno?

Después de revisar las características, entendí que un brazalete para celular tiene sentido principalmente para quienes entrenan y quieren mantener las manos libres.

Para alguien que corre y utiliza el teléfono para música, GPS o aplicaciones deportivas, puede ser una alternativa práctica frente a llevarlo en la mano.

Eso sí, no compraría el primero que aparezca. Revisaría compatibilidad con el celular, ajuste, comodidad, resistencia al sudor y lluvia, acceso a la pantalla y espacio adicional.

Y hay algo más: si suelo hacer entrenamientos muy largos o necesito llevar más objetos, quizá una riñonera deportiva o un chaleco de hidratación tenga más sentido.

Al final, el mejor accesorio depende de lo que realmente necesito llevar. El objetivo no es simplemente sujetar el celular al brazo, sino dejar de pensar en él mientras estoy entrenando.

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