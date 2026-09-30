Por: El Espectador

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Hoy se cumplen veinticinco años desde el asesinato de Consuelo Araújo, figura esencial para la cultura colombiana. El Ministerio de Cultura decidió conmemorar el legado de Araújo mediante la Resolución de Honores No. 604, iniciativa que busca rendir homenaje a su invaluable aporte como gestora cultural, periodista, escritora y ex ministra de Cultura en la promoción del patrimonio del país y, particularmente, en la proyección del vallenato.

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El reconocimiento principal se desarrolló en Valledupar, ciudad emblemática para el folclor nacional, donde la cartera de cultura organizó un evento conmemorativo en el que Ana María Abello Restrepo, viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, entregó una placa honorífica a Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Según palabras de la viceministra Abello, citadas en el evento, “honrar a ‘La Cacica’ no es solo un acto de memoria: es un gesto de la Patria Milagro. Es reivindicar a quienes entendieron que la cultura no es un adorno del Estado, sino el fundamento de la identidad, de la cohesión social y del orgullo nacional".

Abello también resaltó que Araújo promovió con determinación el vallenato, llevando este género desde los espacios locales al reconocimiento en todo el país. Su impulso al Festival de la Leyenda Vallenata y la defensa de las tradiciones asociadas, como el baile del pilón, consolidaron su figura no solo como promotora del folclor, sino como defensora de las raíces culturales. Además, su labor se extendió al periodismo, con la columna "La carta vallenata" en El Espectador, trayectoria que se mantuvo por más de veinte años.

La resolución del Ministerio de Cultura resaltó estos aportes, haciendo especial énfasis en la proyección internacional del vallenato y la defensa de la cultura popular valledupense. Paralelamente, el Instituto Caro y Cuervo realizará un encuentro conmemorativo en la Casa Cuervo Urisarri, en Bogotá, y lanzará una edición especial del "Lexicón del Valle de Upar", obra en la que Araújo recopiló el habla y el folclor popular de Valledupar. En el César, durante septiembre, diversas actividades, como conciertos y espacios académicos, se sumaron a estos homenajes bajo el lema "La Cacica vive".

¿Qué legado dejó Consuelo Araújo en la cultura vallenata y por qué es homenajeada?

El legado de Consuelo Araújo está centrado en la promoción y defensa de la música vallenata y sus expresiones asociadas, desde la creación e impulso del Festival de la Leyenda Vallenata hasta la recopilación de expresiones populares en obras como el "Lexicón del Valle de Upar". Su trabajo fue reconocido por el Ministerio de Cultura y otras instituciones, que la homenajearon por su intervención activa en la consolidación de la identidad cultural y la proyección internacional del vallenato.

¿Qué es el Festival de la Leyenda Vallenata y cuál fue el papel de Consuelo Araújo en su desarrollo?

El Festival de la Leyenda Vallenata es un evento emblemático que celebra el género musical vallenato y sus tradiciones asociadas. Consuelo Araújo fue una de sus principales impulsoras y soñó con fortalecer este espacio como un núcleo de reconocimiento y homenaje a los juglares vallenatos, contribuyendo decisivamente a que hoy el festival sea un referente nacional e internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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