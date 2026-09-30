Por: Portal Bogotá

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La región de Bogotá se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza y compartir tiempo de calidad en familia. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), existen múltiples opciones que combinan aventura, historia, educación ambiental y biodiversidad, gracias a la iniciativa de las Aulas Ambientales Abiertas. Estos escenarios han sido diseñados para invitar a personas de todas las edades a explorar los ecosistemas representativos de Cundinamarca y, al mismo tiempo, tener experiencias únicas y transformadoras.

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La CAR destaca que los visitantes de sus parques pueden acceder a una amplia oferta de actividades. Entre estas se encuentran recorridos por lagunas rodeadas de leyendas, navegación en embalses, observación de aves, caminatas bajo el cielo estrellado y actividades familiares de integración. Nidia Riaño, subdirectora general de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, señala que la intención es que quienes asistan a las Aulas Ambientales Abiertas "no solo disfruten de paisajes únicos, sino que conozcan su biodiversidad, comprendan su importancia y se conviertan en aliados de su conservación".

Entre los planes sugeridos destaca el recorrido en la laguna del Cacique Guatavita, un lugar famoso por la leyenda de El Dorado, donde la riqueza se encuentra en la naturaleza y la cultura viva de la región. Otra actividad es la “Noche de Saberes” en el embalse del Neusa, donde las personas pueden caminar al caer la noche y descubrir la diversidad del bosque, acampar o reservar una cabaña. El Aula Ambiental Juan Pablo II, ubicada en el cerro Terebinto, en Chiquinquirá, ofrece un viaje por la historia y la biodiversidad local, conectando a las personas con el patrimonio natural y cultural de la región.

El rally de la Tingua en el parque Puente Sopó es una entretenida carrera de observación familiar para conocer e interactuar con la biodiversidad, mientras que los embalses de El Neusa y El Hato brindan la posibilidad de practicar actividades náuticas controladas, como kayak y paddle board, promoviendo la recreación responsable y la conservación ambiental.

La CAR insiste en que las Aulas Ambientales Abiertas son mucho más que destinos turísticos; se trata de espacios para aprender y disfrutar, convirtiendo cada salida en una oportunidad de convertirse en defensores del medio ambiente, como remarcó Nidia Riaño, quien recalcó: “Nuestra invitación es a cambiar la mirada: hacer de cada recorrido una oportunidad para aprender, disfrutar y convertirse en un aliado de la conservación mientras se divierte”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades recomendadas por la CAR en las Aulas Ambientales Abiertas?

De acuerdo con la información de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), las actividades recomendadas incluyen recorridos históricos y naturales en la laguna del Cacique Guatavita, caminatas nocturnas y acampadas en el embalse del Neusa, paseos por el cerro Terebinto en el Aula Ambiental Juan Pablo II, carreras de observación en el parque Puente Sopó, y actividades náuticas de bajo impacto en los embalses de El Neusa y El Hato, como kayak y paddle board.

¿Qué significa el concepto de Aula Ambiental Abierta que promueve la CAR?

El término Aula Ambiental Abierta, según lo explicado por la CAR, hace referencia a espacios interactivos en parques y áreas naturales de Cundinamarca, donde se combinan actividades recreativas, educativas y de conservación ambiental. Estos lugares buscan acercar a los visitantes a la biodiversidad y la historia de la región, fomentando así su compromiso con el cuidado y protección del entorno natural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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