Por: Portal Bogotá

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Bogotá vivió recientemente un caso que ha llamado la atención sobre la seguridad y los derechos de los animales. El programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" tuvo un papel destacado en la protección de los animales, apoyando la labor de la Policía de Bogotá tras el robo del perro ‘Pato’, un pomerania negro que desapareció el pasado 21 de septiembre de 2026 en el barrio Britalia Norte, localidad de Suba. Según confirmó la Policía de Bogotá, ‘Pato’ fue rescatado y regresó sano y salvo a los brazos de su familia, hecho que fue recibido con gratitud por sus dueños.

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El robo ocurrió en horas de la noche, en medio de una situación que comenzó como un intento de atraco a una pareja que, en ese momento, paseaba al perro. Los delincuentes, que se movilizaban en motocicleta, tenían como objetivo despojar a la pareja de sus pertenencias, pero el asalto falló y decidieron llevarse al animal. Este caso evidencia una modalidad de robo preocupante donde, incluso cuando los delincuentes no buscan específicamente hurtar una mascota, terminan haciéndolo ante la frustración de sus intenciones iniciales.

Después de la recuperación de ‘Pato’, la familia expresó públicamente su agradecimiento a la Policía de Bogotá, hecho que fue compartido a través de las redes sociales oficiales de la institución. En la publicación realizada en X (antes conocida como Twitter), la Policía Metropolitana de Bogotá resaltó que el acompañamiento a la familia continúa, porque, según afirmaron, "cada vida importa". Así mismo, se dejó claro que la investigación sigue abierta para identificar, localizar y capturar a quienes cometieron el hecho.

Las autoridades insisten en que el robo de animales constituye un delito y recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o que constituya una conducta delictiva. La Policía invitó a utilizar la Línea de Emergencias 123 para dar aviso y así facilitar los debidos procesos investigativos. Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la denuncia y la acción rápida son fundamentales para la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, incluidos los animales de compañía.

¿Cómo fue el rescate del perro ‘Pato’ en Suba, Bogotá?

El rescate de ‘Pato’ ocurrió tras el trabajo de la Policía de Bogotá, luego de que el perro fuera robado durante un intento de asalto que terminó convirtiéndose en un hurto de mascota. El perro fue entregado sano y salvo a su familia, quienes agradecieron públicamente a las autoridades, de acuerdo con la información divulgada por la Policía en sus redes sociales.

¿A dónde se deben denunciar los robos o hechos delictivos en Bogotá?

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos hacer sus denuncias a través de la Línea de Emergencias 123. Esta línea es fundamental para poner en conocimiento de las autoridades hechos que afectan la convivencia o constituyen delitos, permitiendo así que se inicien los procesos investigativos pertinentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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