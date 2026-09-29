Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la protección de los animales de compañía se ha convertido en una prioridad para las autoridades locales. Así lo demuestra la reciente intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), entidad encargada de velar por el bienestar de los animales en la ciudad, que atendió varios reportes de presunto maltrato y tenencia irresponsable en sectores como Ciudad Bolívar y Usme, según información oficial publicada por el propio instituto.

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En el barrio Lucero, ubicado en Ciudad Bolívar, el equipo veterinario del IDPYBA se desplazó tras recibir denuncias sobre las condiciones de vida de dos perros. Después de realizar una valoración detallada, emitieron un concepto desfavorable sobre los propietarios, quienes finalmente entregaron voluntariamente los dos caninos a la entidad. De acuerdo con los procedimientos del instituto, este hecho fue reportado ante las autoridades competentes, para que inicien el proceso legal correspondiente por posible maltrato animal.

Adicionalmente, en Santa Viviana, otro barrio de la misma localidad, se adelantó un operativo interinstitucional —es decir, una intervención coordinada por varias entidades— que culminó con el rescate de siete perros y un gato. El IDPYBA informó que estos animales se encontraban en una vivienda donde no se cumplían condiciones básicas para su bienestar físico y emocional. La intervención fue motivada, entre otros factores, por el incumplimiento de compromisos establecidos previamente por los tenedores de los animales. Actualmente, todos los rescatados permanecen bajo supervisión y atención veterinaria del instituto, donde se realiza su valoración médica para garantizar su recuperación.

Por otra parte, en la vereda El Consuelo, en la localidad de Usme, la Policía Ambiental —organismo policial especializado en la protección del medio ambiente y los animales— junto con el apoyo técnico del IDPYBA, procedió al rescate de un perro que vivía amarrado tanto con lazo como con cadena en un refugio improvisado. Las autoridades detectaron graves deficiencias en su entorno: falta de higiene, ausencia de un espacio adecuado para el resguardo frente al clima y daños físicos, lo que llevó a la aprehensión material preventiva del animal. Dicho procedimiento, conforme lo explicado, implica que el animal se retira de manera inmediata para garantizar su protección mientras se define su situación legal.

Todos los casos anteriormente mencionados están siendo documentados y reportados a las autoridades judiciales para establecer eventuales sanciones a quienes resulten responsables de maltrato animal. El IDPYBA ha difundido información y detalles específicos de estos operativos a través de publicaciones en la red social Instagram, invitando a la ciudadanía a conocer estos procedimientos y tomar conciencia sobre la tenencia responsable de animales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué procedimientos sigue el IDPYBA en casos de presunto maltrato animal en Bogotá?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) evalúa las condiciones de los animales mediante la visita de un equipo veterinario, emite conceptos técnicos y, en caso de encontrar evidencia de maltrato o tenencia irresponsable, puede solicitar a los responsables entregar a los animales. Luego, reporta el caso a las autoridades competentes para que se inicie el proceso legal correspondiente y determina el destino de los animales rescatados.

¿Qué significa 'aprehensión material preventiva' en el contexto del rescate animal?

'Aprehensión material preventiva' es un procedimiento que permite a las autoridades retirar de manera inmediata un animal de un entorno donde su vida, salud o bienestar están en riesgo, mientras se desarrolla la investigación y se decide su situación definitiva. El objetivo es proteger al animal ante posibles afectaciones físicas o condiciones inadecuadas, como falta de higiene o refugio, hasta que se tomen medidas por parte de la autoridad competente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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