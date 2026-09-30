En el fútbol, un pequeño movimiento dentro del guayo puede resultar incómodo cuando se está cambiando de dirección, acelerando o frenando. Por eso existen medias deportivas diseñadas específicamente para mejorar el agarre entre el pie y el calzado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Salí a correr con el celular en la mano y entendí por qué necesitaba un brazalete)

Encontré un paquete de 4 pares de medias para fútbol con silicona antideslizante por $ 46.586, con un 7 % de descuento. También pueden utilizarse para baloncesto y otras actividades deportivas.

La propuesta busca algo bastante concreto: que el pie tenga mayor estabilidad dentro del calzado mientras se juega.

Lee También

Silicona para mejorar el agarre

La característica principal de estas medias para fútbol está en la parte inferior.

La suela incorpora gel de silicona antideslizante con una estructura de rayas que busca ayudar a mantener el pie y la media en una posición más estable dentro del calzado.

El fabricante señala que las zonas de silicona tienen un grosor superior a 1 milímetro y están diseñadas para ofrecer elasticidad y resistencia al desgarro.

En las opiniones, precisamente aparece este elemento como uno de los puntos más destacados. Un comprador asegura que las almohadillas antideslizantes hacen la diferencia porque su hijo dejó de resbalar dentro de los guayos o tenis.

Otro usuario comenta que su hijo siente que las medias le ayudan a reaccionar mejor en el campo cuando juega con sus guayos. Estas son experiencias particulares de compradores y no significan que las medias vayan a mejorar el rendimiento de todos los jugadores.

También buscan amortiguar y controlar el sudor

El diseño no se queda únicamente en el agarre. La parte inferior es más gruesa, con una estructura pensada para aportar amortiguación y absorción de impactos durante la actividad deportiva. También está diseñada para absorber el sudor y ofrecer mayor contacto con el pie.

En la zona superior, las medias tienen un tejido de malla que busca favorecer la ventilación y ayudar a evacuar el sudor producido durante el ejercicio. El empeine también incorpora un diseño elástico para proporcionar soporte durante el movimiento.

Esto puede resultar especialmente útil en entrenamientos largos, cuando la comodidad del pie empieza a tener tanto peso como el propio calzado.

Cuatro pares por menos de $ 50.000

Otro punto interesante está en la cantidad. El paquete incluye 4 pares de medias deportivas por $ 46.586. Es decir, se puede tener un juego adicional para los entrenamientos y partidos sin tener que comprar cada par por separado.

La descripción también señala que el tejido está pensado para ser resistente al desgaste y poco propenso a formar bolitas, aunque la duración real dependerá del uso y del cuidado que reciba la prenda.

En las opiniones, un comprador destaca precisamente la relación calidad-precio, aunque también señala que las zonas antideslizantes podrían ajustarse mejor al pie y que cambiar la posición de las medias puede ayudar.

Ese comentario es importante porque el ajuste es un aspecto individual: una media que funciona bien para una persona puede sentirse diferente en otro pie o con otro tipo de guayo.

Para quienes juegan fútbol con frecuencia y buscan medias con agarre antideslizante, este paquete reúne cuatro pares, silicona en la suela, amortiguación y zonas de ventilación por $ 46.586.

* Pulzo.com se escribe con Z