La pelea entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez en el triunfo contundente de Atlético Nacional por 3-1 contra Junior de Barranquilla en la Liga Betplay en el segundo semestre de 2026 tiene un capítulo muy especial que ahora sale a flote.

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La situación sucedió porque el barranquillero le tiró el balón al volante cucuteño, que le respondió con molestia en un cruce de palabras del que no se conoce precisamente qué se dijeron en la cancha.

El episodio no pasó desapercibido entre los fanáticos debido a la trascendencia de ambos futbolistas en la historia del fútbol colombiano, no solo a nivel local sino en la representación internacional.

Cabe recordar que ambos fueron integrantes de la Selección Colombia durante el Mundial de Brasil en 2014, en la que fue la mejor presentación del país a nivel de mayores en masculino al llegar a los cuartos de final.

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Por eso, el ‘encontronazo’ entre James y Teófilo sirvió para que el periodista Carlos Antonio Vélez asegurara en plena transmisión de Win Sports que ambos jugadores tienen una diferencia desde 2015 luego de la eliminación en la Copa América contra Argentina.

Es importante remarcar que Gutiérrez estuvo con el seleccionado nacional durante los primeros partidos de la etapa eliminatoria del Mundial de Rusia en 2018, pero luego no tuvo mayor participación.

Lo dicho por el veterano comentarista (no porque él lo haya difundido) se convirtió en uno de los mitos urbanos más replicados entre los fanáticos del balompié a nivel nacional.

La ausencia del apodado ‘Perfume’ en la segunda etapa de José Pékerman y en posteriores etapas de la ‘Tricolor’ aumentó el rumor de que tenía una marcada diferencia personal con el entonces capitán de la Selección Colombia.

A pesar de que no era el jugador más destacado entre el resto de candidatos, la experiencia de Gutiérrez era una carta de presentación que llevó a las especulaciones frecuentes.

Por eso, a pesar de que Carlos Antonio Vélez elogió a James Rodríguez y soltó esa información como parte del contexto de la pelea en la cancha, hay un video que desestima por completo cualquier suposición de una enemistad personal.

Dizque James y Teo se odian desde 2015… Teo y James hace cuatro años… pic.twitter.com/CsjpzEPP8O — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) October 1, 2026

Varios usuarios replicaron un encuentro que tuvieron Rodríguez y Gutiérrez en el que se les observa en plena fraternidad, bailando con sonrisas y diversión en un contexto de mucha cercanía.

Lejos de la simple cordialidad que se tiene con un conocido, el viejo compañerismo sale a flote con algo de complicidad en medio de los bailes que fueron tan característicos en la etapa del Mundial de 2014.

Parece útil también mencionar que hay molestia porque James Rodríguez no llegó al Junior hace varios años, algo que para Gutiérrez como miembro del club sí es parte de un dolor general.

Sin embargo, eso es muy diferente a la supuesta enemistad que se ha mencionado que existe entre ambos ídolos del fútbol colombiano, que tanta gloria le dieron al país años atrás.

Palmares de James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez

El palmarés de James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez reúne numerosos títulos internacionales e individuales conseguidos a lo largo de sus exitosas carreras profesionales.

Los principales logros de James Rodríguez abarcan trofeos en Europa y América:

Dos coronas de UEFA Champions League, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa con el Real Madrid.

Dos títulos de LaLiga española, dos Bundesligas con el Bayern Múnich y tres trofeos de liga en Portugal con el FC Oporto.

Una UEFA Europa League, trofeos locales en Brasil con São Paulo y el Apertura de Argentina con Banfield.

La Bota de Oro del Mundial 2014, el Premio Puskás y el galardón al mejor jugador de la Copa América.

El palmarés destacado de Teófilo Gutiérrez comprende éxitos continentales y torneos locales:

Una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana y la Primera División de Argentina defendiendo al River Plate.

Cinco títulos de la Liga Colombia, dos Supercopas y una Copa Colombia entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali.

La Copa y Supercopa de Turquía con Trabzonspor, la Copa México con Cruz Azul y la Supercopa de Portugal con Sporting de Lisboa.

El galardón como Futbolista Sudamericano del Año obtenido en la temporada 2014.

Ambos atacantes han marcado una huella histórica para el balompié colombiano tras conquistar vitrinas doradas en múltiples continentes.

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