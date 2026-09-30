Por: Gol Caracol

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James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez protagonizaron una fuerte discusión, en medio del partido que Atlético Nacional enfrentó al Junior de Barranquilla en la noche de este miércoles, en el estadio Atanasio Girardot.

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El momento ‘picante’ entre el cucuteño y el barranquillero se presentó a la altura del minuto 55, cuando James se disponía a cobrar una pelota quieta. A continuación, ‘Teo’ le tiró el balón al ’23’ de Nacional y esto último no le gustó nada al excapitán de la Selección Colombia.

Lo que vino después fueron alegos de lado y lado, se encararon. No se guardaron nada. El árbitro de la contienda no amonestó a ninguno de los dos.

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Acá, el video de la discusión entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez:

🔥 ¡James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez con un duelo aparte! #LALIGAxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/xIbOYlMfLr — Win Sports (@WinSportsTV) October 1, 2026

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