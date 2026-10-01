En la noche de este miércoles, 30 de septiembre, Atlético Nacional se midió con Junior de Barranquilla por la tercera fecha del fútbol profesional colombiano, un compromiso que terminó 3-1 gracias a los goles de Sarmiento y Andrés Felipe Román, descontando Paiva para los visitantes.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Primer parte médico de ‘Chicho’ Arango preocupa a la hinchada de Nacional: “No pinta bien”)

Este era un partido muy emocionante porque más allá del momento que está viviendo Junior, había nombres de mucha calidad en ambos clubes y por eso llamaba tanto la atención.

Ahora, más allá del resultado, hubo un momento que llamó mucho la atención y fue apenas comenzando el segundo tiempo, pues cuando James Rodríguez se disponía a cobrar un tiro libre, ‘Teo’ le movió el balón y comenzó una discusión verbal.

Aunque no se puede escuchar lo que se dijeron, las cámaras enfocaron a ambos futbolistas y se evidencia que se dijeron de todo, una situación que ni el árbitro pudo detener.

Esta fue la jugada en cuestión:

🔥 ¡James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez con un duelo aparte! #LALIGAxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/xIbOYlMfLr — Win Sports (@WinSportsTV) October 1, 2026

Al final todo quedó en una calentura del partido, pues el victorioso terminó siendo James Rodríguez que, desde que está en Nacional, jugó su mejor compromiso, aportando una nueva asistencia en el fútbol profesional colombiano.

(Ver también: Preocupación en Nacional: Lucas perderá a una de sus figuras durante varias semanas por lesión)

Cómo va Nacional y Junior en la Liga BetPlay

Ahora, con esta importante victoria, Nacional escaló hasta la segunda posición del torneo con 22 puntos sumados en 10 compromisos disputados, acercándose a la clasificación.

Junior, por su parte, quedó en la cuerda floja y cerca de la eliminación al caer a la posición 16, destacando que solo ha sumado 9 puntos en 10 compromisos jugados, lo cual tiene muy afectados y tristes a sus hinchas.

* Pulzo.com se escribe con Z