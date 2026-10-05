Debido a su participación en Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe estaba quedado en cuanto a la Copa Colombia, pues mientras unos equipos ya van casi que en semifinales, el cuadro ‘Cardenal’ apenas disputó hace unos días el juego con Unión Magdalena y ahora se mide con Fortaleza en los octavos de final.

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Ahora, todo estaba pendiente porque Santa Fe no tenía estadio dónde jugar, pues El Campín sigue con su desmontaje luego del concierto de BTS y por eso no había certeza de la fecha, lugar y hora del encuentro.

Sin embargo, en la mañana de este lunes, 5 de octubre, la Dimayor ya confirmó estadio y será a casi una hora (sin contar la salida) de Bogotá.

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Tal como confirmó la Dimayor, este compromiso, correspondiente a los octavos de final del torneo, se jugará el próximo domingo, 11 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde en el estadio Municipal de Mosquera.

Este es un estadio nuevo, pues fue inaugurado en febrero de este año y el equipo que juega como local allí es el Real Cundinamarca. Tiene capacidad para 5.400 espectadores y el aval por parte de la Dimayor para asumir cualquier compromiso tanto de la primera, como de la segunda división del fútbol profesional colombiano.

De hecho, se construyó una gradería muy moderna y la gramilla cuenta con todas las condiciones para que el balón ruede bien y se juegue de la mejor manera posible.

De esta manera, este será el cuarto partido de Santa Fe fuera de su estadio, pues viene de derrotar a Unión Magdalena, Deportivo Pereira, de jugar contra Independiente Medellín de visitante y ahora viajará hasta Mosquera para este encuentro.

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Se estima que regrese al Campín en el juego vs. Jaguares, que será el miércoles 14 de octubre a partir de las 6:30 de la tarde por la fecha 7 del torneo local.

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