En la noche de este sábado, 3 de octubre, Barranquilla FC completó otra hazaña en la Copa Colombia, pues luego de empatar 1-1 durante los 90 minutos, el equipo se impuso en la definición desde el punto penalti vs. Millonarios.

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Este fue el gol de la victoria del equipo barranquillero:

Este fue un resultado más que llamativo, puesto que Barranquilla FC marcha en la última posición de la segunda división en Colombia y aún así logró eliminar a uno de los que mejor ubicados va en la primera división.

Ahora, con este resultado, Barranquilla se medirá en los cuartos de final del certamen frente al América de Cali, buscando otra hazaña para meterse a la semifinal del certamen.

Cuál es el premio por ganar la Copa Colombia

Ahora, vale la pena recordar que el principal premio por ganar este campeonato es quedarse con un cupo para participar en la Copa Sudamericana, que también aporta una buena suma económica.

Sin embargo, esto tiene unas condiciones, siendo la principal que para participar en el torneo internacional se debe estar en la primera división del fútbol colombiano.

Es decir, si Barranquilla, que en este momento va último en la segunda división del fútbol colombiano, queda campeón del campeonato, solo obtendrá un premio económico, pero no podrá jugar el torneo internacional al menos de que también alcance el ascenso a la Liga BetPlay.

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Por el momento, lo cierto es que el equipo buscará ganar para seguir avanzando en el segundo torneo más importante del país, pues llega con aire en la camiseta al ya dejar en el camino a dos de los equipos más grandes como lo son el Junior de Barranquilla y Millonarios de Bogotá.

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