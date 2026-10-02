Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella dirigió el pasado jueves 1 de octubre una extensa agenda desde Barranquilla, centrada en temas clave para el desarrollo de la región Caribe, especialmente en el área minero-energética, la gestión frente al fenómeno de El Niño y la infraestructura aeroportuaria. De acuerdo con la información proporcionada, De la Espriella sostuvo un encuentro con un grupo de gobernadores y alcaldes del Caribe colombiano en el que se discutieron estrategias para afrontar el impacto del fenómeno de El Niño. Este evento climático, según se acordó en la reunión, podría continuar afectando a la región hasta mediados de 2027, elevando la urgencia de coordinar acciones conjuntas entre las autoridades locales. Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el alcalde de Sincelejo, Yamir Acuña; el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta; la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, entre otros mandatarios regionales.

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En paralelo, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó un evento relevante para la aviación colombiana al anunciar el inicio de la modernización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Este proyecto comenzará con una fase de alistamiento y adecuación que se extenderá durante 18 meses. El Distrito de Barranquilla asignará un presupuesto de 40.000 millones de pesos destinado a modernizar las instalaciones de la terminal aérea. En el marco del acuerdo, el distrito asumirá temporalmente la gestión de las obras en ciertas áreas, sin que esto afecte la propiedad del aeropuerto, que seguirá siendo de la Nación. Así mismo, la Aeronáutica Civil conservará sus funciones en la administración de la pista, la navegación aérea, la seguridad operacional y otras competencias técnicas.

El presidente De la Espriella destacó la importancia estratégica del aeropuerto, afirmando que es una infraestructura clave no solo para Barranquilla y Soledad, sino también para todo el Atlántico, el Caribe y Colombia. Según sus palabras: "Queremos más turismo, más empresas, más inversión, más comercio y una región cada vez más conectada con el mundo". La reunión contó con destacadas figuras del gabinete nacional, como el alcalde Alejandro Char, la gerente para las regiones Valerie Lafaurie, el jefe de gabinete Nicolás Gómez, el ministro de Comercio Mauricio Gómez Amín y la ministra de Transporte Elsa Noguera.

¿Por qué es importante la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla?

La modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz se considera crucial porque facilita el crecimiento turístico, empresarial y comercial de la región Caribe y de Colombia en general. Además, mejora la conectividad internacional y fortalece la posición del aeropuerto como infraestructura estratégica, lo que puede favorecer la llegada de inversiones y el desarrollo económico local y nacional.

¿Cuáles fueron las principales decisiones sobre el fenómeno de El Niño en la reunión del presidente con los mandatarios regionales?

Durante la reunión, el presidente Abelardo de la Espriella y los líderes regionales acordaron adelantar acciones en cada una de sus regiones para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta 2027. Siendo un evento climático de gran impacto, la colaboración entre las autoridades locales es clave para implementar planes de contingencia y hacer frente a los desafíos derivados del cambio climático.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).