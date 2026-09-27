Momentos de angustia se vivieron durante la mañana de este domingo 27 de septiembre en Barranquilla, luego de que se registrara un incendio dentro de una clínica ubicada en el norte de la ciudad. La emergencia obligó a evacuar a pacientes y personal médico, mientras los organismos de socorro trabajaban para controlar las llamas.

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El incendio se presentó en el cuarto de mantenimiento de la Clínica Santa Mónica, ubicada en la carrera 43 #70-144. La situación provocó una rápida movilización del Cuerpo de Bomberos y de ambulancias que llegaron al lugar para atender la emergencia y apoyar el traslado de los pacientes.

De acuerdo con los reportes conocidos, el humo comenzó a extenderse por las instalaciones, por lo que se inició la evacuación de las personas que permanecían dentro del centro asistencial.

🚨🔥 ¡CAOS Y ANGUSTIA EN EL NORTE DE BARRANQUILLA! PACIENTES DE UA CLÍNICA FUERON SACADOS A LA CALLE! Un incendio registrado la mañana de este domingo en la Clínica Cehosam, ubicada en la carrera 43 con calle 70, obligó a evacuar a pacientes y personal del centro asistencial.… pic.twitter.com/08eIWk6b5n — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) September 27, 2026

Uno de los momentos más complejos se presentó con pacientes que estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos. Debido a las condiciones del lugar, algunos tuvieron que ser evacuados por zonas diferentes a las salidas habituales.

Videos registrados durante la emergencia muestran cómo los bomberos utilizaron una escalera para sacar a pacientes por las ventanas de la clínica. El procedimiento contó con el apoyo de personal médico, que ayudó a poner a salvo a las personas que permanecían en los pisos superiores.

Familiares de pacientes permanecieron en los alrededores del centro asistencial mientras esperaban información sobre sus seres queridos y los posibles traslados a otras instituciones.

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla desplegó siete máquinas para controlar el incendio, mientras cerca de una decena de ambulancias permaneció en la zona para apoyar la atención y evacuación.

Después de varios minutos de trabajo, las llamas fueron controladas y el humo comenzó a disiparse. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas como consecuencia del incendio.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer qué provocó la conflagración y determinar los daños ocasionados en el cuarto de mantenimiento y otras áreas de la clínica.

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