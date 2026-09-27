Francia Márquez pasó de ser una de las figuras políticas que más entusiasmo despertó en la izquierda a quedar fuera del Gobierno y con el reto de recuperar el respaldo que tuvo antes de llegar a la Vicepresidencia.

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Ahora, su nombre vuelve a aparecer en el sonajero político, esta vez como una posible candidata del Pacto Histórico a la Alcaldía de Cali en 2027. La versión ha sido reportada por varios medios, aunque por ahora no existe una candidatura oficial.

El eventual regreso a las urnas sería un desafío para Márquez. En 2022, antes de convertirse en fórmula de Gustavo Petro, sorprendió con 783.160 votos en la consulta del Pacto Histórico, una cifra que la convirtió en la tercera precandidata presidencial más votada de aquellas consultas y en una de las revelaciones de esa campaña.

Su historia, además, tenía un peso político particular. Lideresa social y ambiental, mujer afrodescendiente y proveniente de una región históricamente golpeada por la violencia, Márquez representaba para buena parte de sus seguidores una renovación de la política y la llegada de sectores que tradicionalmente habían tenido poca presencia en el poder.

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Pero su paso por el Gobierno fue cambiando esa imagen. Terminó el cuatrienio con una influencia mucho menor dentro del Ejecutivo, después de que Petro la retirara del Ministerio de Igualdad en 2025 y la dejara concentrada en la Vicepresidencia. Su gestión también recibió críticas por la ejecución de programas, sus viajes y el desempeño del Ministerio de Igualdad, que finalmente quedó en proceso de liquidación.

Eso no significa que haya desaparecido su respaldo político. Márquez conserva sectores que reivindican su trayectoria y que consideran que tendría otra oportunidad de mostrar sus capacidades si esta vez estuviera al frente de una administración, con capacidad directa de tomar decisiones.

Precisamente ahí estaría uno de los principales retos de una eventual candidatura: convertir ese respaldo que todavía conserva en confianza electoral después de cuatro años en un Gobierno que terminó con una valoración muy discutida. Una medición de AtlasIntel citada por Cambio registró que Márquez cerró su paso por la Vicepresidencia con 65 % de imagen negativa y 14 % positiva.

Y la competencia en Cali no sería menor. Si finalmente decide aspirar, tendría que medirse en un escenario donde también aparecen nombres como Alejandro Ocampo y Alfredo Mondragón, desde la izquierda, además de otras figuras que han sido mencionadas en el sonajero local.

Por ahora, el nombre de Márquez está sobre la mesa, pero falta que ella confirme si quiere volver a competir por un cargo de elección popular. La Alcaldía de Cali sería un puesto de enorme peso político, pero también una prueba completamente distinta a la Vicepresidencia: esta vez tendría que responder directamente por una ciudad y por los resultados de su propia administración.

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