Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A solo unas horas de entregar su cargo, Francia Márquez, vicepresidenta saliente de Colombia, dejó un mensaje de agradecimiento y reflexión dirigido a los colombianos. Según publicó, valoró la oportunidad que tuvo de formar parte del Gobierno nacional y subrayó el impacto de su presencia en la Casa de Nariño, al afirmar que su gestión ha abierto puertas para las generaciones venideras que deseen participar en la vida pública.

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El mensaje de Márquez fue compartido durante la jornada en que se hizo público el retrato oficial que la integrará a la galería reservada para los exvicepresidentes de la República. Así, la imagen de Márquez será parte del registro histórico y simbólico de quienes han ocupado este cargo.

La vicepresidenta saliente recordó el valor de su llegada a una posición de poder, enfatizando que representa un hito en la historia de Colombia por ser la primera mujer afrodescendiente en asumir la Vicepresidencia. En su comunicado, Márquez manifestó: "Hace décadas era imposible que una mujer afrodescendiente como yo llegara a la Vicepresidencia de la República de Colombia. Hoy quiero agradecer al pueblo colombiano por permitirme gobernar este país durante estos cuatro años, mandato que asumí con el corazón bien puesto", de acuerdo con su publicación.

Márquez subrayó como uno de sus logros más relevantes la creación de espacios de representación para sectores tradicionalmente excluidos. En sus palabras, señaló que su paso por el Gobierno debe servir como inspiración para que niñas, jóvenes, líderes sociales y mujeres de distintos lugares se animen a participar en la administración pública. Destacó: "Abrimos las puertas para que no se cierren jamás, para que las niñas, niños, la juventud, las y los líderes sociales y las mujeres en toda su diversidad sueñen y se atrevan a ocupar el Estado en favor de la vida, la paz, la justicia social y la dignidad", según su despedida oficial.

Finalmente, Márquez expresó su deseo de que la huella de su gestión sea recordada, indicando que "en el pasillo de las y los vicepresidentes de la República reposa el retrato de Francia Elena Márquez Mina. Seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre". Todas estas declaraciones corresponden a lo expuesto por Márquez en su mensaje de despedida.

¿Cuál fue el mensaje de Francia Márquez al despedirse de la Vicepresidencia de Colombia?

Francia Márquez, en su despedida, agradeció a los colombianos por la oportunidad de servir como vicepresidenta y resaltó la importancia simbólica de su presencia en el cargo. Señaló que su gestión abrió caminos a grupos históricamente marginados, invitando a mujeres y a la juventud a soñar y ocupar espacios públicos.

¿Por qué la llegada de Francia Márquez a la Vicepresidencia de Colombia se considera histórica?

La llegada de Francia Márquez a la Vicepresidencia es considerada histórica porque se trata de la primera vez que una mujer afrodescendiente ocupa ese cargo en Colombia, y su presencia ha sido interpretada como un avance en la representación de sectores tradicionalmente excluidos en el Gobierno nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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