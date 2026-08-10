A las 5:32 de la mañana, cuando buena parte del país aún dormía, el nuevo vicepresidente de Colombia ya estaba en camino hacia su despacho. Con grabación en mano y tono informal, invitó a quienes lo seguían en redes sociales a acompañarlo en tiempo real a su primer encuentro con el equipo directivo que trabajará junto a él en la Vicepresidencia. “Bueno, son las 5:32 de la mañana, estamos saliendo ya para la vicepresidencia, al primer gabinete de vicepresidencia, al primer encuentro con el equipo directivo que va a trabajar conmigo directamente allí en la vicepresidencia. Ya vamos para allá, ¿por qué no me acompañan? Vámonos”, afirmó Restrepo en el video que circuló en sus plataformas digitales.

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Esa imagen —madrugadora, dinámica y con vocación de proximidad ciudadana— contrasta de manera notoria con el estilo que caracterizó a Francia Márquez durante su paso por el mismo cargo. La primera vicepresidenta afrocolombiana de la historia construyó su figura institucional desde la reivindicación identitaria y el activismo, con una comunicación más solemne y cargada de simbolismo político, aunque también con frecuentes roces internos que opacaron parte de su gestión.

Restrepo, en cambio, apuesta por una narrativa de proximidad y velocidad. La convocatoria de su gabinete antes del amanecer envía un mensaje deliberado sobre el ritmo que pretende imponer en la cartera. No es un gesto menor: la Vicepresidencia ha sido históricamente un cargo de bajo perfil en Colombia, y quienes lo han ocupado han debido esforzarse por dotarlo de contenido visible.

La escena captada en el video refleja también un uso distinto de las redes sociales frente al que ejerció su antecesora. Mientras Márquez las empleó principalmente para posicionarse en debates estructurales sobre racismo y medio ambiente, Restrepo parece inclinarse por un formato más cotidiano y directo, propio de la política de la era de los contenidos cortos.

¿Qué funciones tiene el vicepresidente de Colombia?

De acuerdo con la Constitución Política, el vicepresidente asume las funciones que le delegue el presidente y reemplaza al jefe de Estado en caso de ausencia temporal o definitiva. Además, puede ser designado ministro o encargado de misiones especiales por parte del Ejecutivo.

¿Cómo fue la gestión de Francia Márquez como vicepresidenta?

Márquez ocupó la Vicepresidencia entre 2022 y 2026 y estuvo al frente del Ministerio de la Igualdad, cartera creada durante el gobierno Petro. Su mandato estuvo marcado por su visibilidad como líder étnica y ambiental, aunque también por tensiones internas con sectores del propio Ejecutivo y su baja ejecución presupuestal.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.