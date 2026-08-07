El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, llegó este viernes a la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en medio de la jornada política que marca el inicio del nuevo Gobierno.

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A su llegada al escenario, Restrepo se refirió a los retos que tendrá la próxima administración y aseguró que trabajará junto al presidente electo, Abelardo de la Espriella, con especial atención en las necesidades de los jóvenes.

El próximo vicepresidente puso como una de sus prioridades la recuperación de la seguridad en el territorio y la generación de oportunidades para los sectores más vulnerables.

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Así fue la llegada del vicepresidente electo José Manuel Restrepo a la ceremonia de posesión, acompañado de su esposa, dio una breve declaración a medios anticipando los objetivos del nuevo Gobierno. pic.twitter.com/IyUxw3kP9J — Pulzo (@pulzo) August 7, 2026

Restrepo habló de seguridad y oportunidades para jóvenes

Restrepo aseguró a Pulzo que trabajará “con Abelardo de la Espriella con este territorio de Colombia para recuperar su seguridad y darles oportunidades a los más vulnerables, sobre todo los jóvenes”.

Con esa declaración, el vicepresidente electo señaló dos de los asuntos que, según sus palabras, estarán entre las prioridades de la administración que comienza este 7 de agosto: la seguridad y las oportunidades para la población joven.

El mensaje fue entregado desde Cali, una de las principales ciudades del país, donde la seguridad y la creación de oportunidades para los jóvenes hacen parte de los asuntos que deberá abordar el nuevo Gobierno.

Restrepo planteó que su trabajo no se limitará a la relación con el Gobierno nacional, sino que tendrá un componente territorial, con atención a las necesidades de las regiones.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.