Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella asume este 7 de agosto la presidencia de Colombia para el ciclo 2026-2030, en una ceremonia histórica por ser la primera vez que se traslada fuera de Bogotá: la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC) se convierte en epicentro nacional. Según El Espectador, Cali recibe a delegaciones internacionales de primer nivel, como el rey Felipe VI de España, Javier Milei de Argentina, y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El evento moviliza unos 11.000 miembros de la fuerza pública, encargados de garantizar la seguridad en Cali y municipios cercanos, bajo estrictas medidas como ley seca, restricción de transporte y refuerzo especial del Ejército y la Policía.

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El Congreso de la República ya está preparado y más de 200 congresistas asistirán a la posesión, aunque la bancada del Pacto Histórico, principal oposición, decidió no estar presente. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, ha sostenido encuentros con el rey Felipe VI y Santiago Peña de Paraguay, mientras que Nicolás Barguil, de la Cámara, destacó que la ceremonia en Cali envía "un mensaje a todas las regiones", remarcando el simbolismo del inicio de la "patria milagro" desde fuera de Bogotá.

Sin embargo, la oposición rechaza el traslado. María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico, afirmó a El Espectador que se vulneran las garantías institucionales y que la posesión debe hacerse en el Capitolio. Iván Cepeda, también del Pacto Histórico, lanzó críticas al presidente electo, cuestionando incluso su nacionalidad estadounidense y señalando la importancia de defender "la cultura de la diversidad y la soberanía". Las protestas se extienden con concentraciones en puntos emblemáticos como el Monumento a la Resistencia en Cali y la Plaza de Bolívar en Bogotá.

El vicepresidente entrante, José Manuel Restrepo, ha liderado una activa agenda de reuniones bilaterales con delegaciones de países como Estados Unidos, Israel, Corea del Sur y Alemania, estableciendo acuerdos para fortalecer la cooperación en seguridad, economía y tecnología. Tanto Abelardo de la Espriella como su gabinete han reiterado la intención de gobernar "desde y para las regiones", prometiendo disciplina fiscal y apertura internacional en la nueva "Era del Tigre".

Así, con la ceremonia programada para las 3:00 p. m. y la expectativa nacional puesta en Cali, la transición presidencial refleja tanto la pluralidad política colombiana como los retos institucionales y de descentralización que marcarán el nuevo gobierno.

¿Por qué se realiza la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali y no en Bogotá?

Según fuentes como El Espectador, la decisión de organizar la posesión en la Arena de la Universidad Santiago de Cali responde a la intención del nuevo gobierno de simbolizar el inicio de la "patria milagro" desde las regiones. No obstante, la medida ha sido fuertemente criticada por la oposición, que denuncia vulneración de las formas institucionales al sacar el acto del recinto tradicional del Capitolio Nacional.

¿Qué medidas de seguridad se implementaron para la posesión presidencial en Cali?

De acuerdo con el artículo, al menos 11.000 miembros de la fuerza pública fueron desplegados en Cali y municipios vecinos. La administración local impuso ley seca, restricción de transporte, uso limitado de drones y control reforzado en vías, aeropuerto y hoteles. El Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea participan activamente para preservar el orden durante el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.