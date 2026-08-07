Javier Milei tuvo un reconocimiento durante su visita a Colombia. El presidente de Argentina recibió este viernes 7 de agosto el título de Doctor Honoris Causa en Administración de la Universidad Santiago de Cali, en medio de su presencia en la ciudad para acompañar la posesión de Abelardo De La Espriella.

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La distinción fue aprobada por el Consejo Superior Universitario, que, según explicó la institución, tuvo en cuenta la formación académica, trayectoria profesional y experiencia de Milei en el servicio público. La universidad también señaló como motivos sus aportes al análisis económico, la administración pública y el debate internacional sobre modelos de gobernanza y desarrollo.

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Durante el acto, el rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez Galindo, explicó el significado que tiene para la institución entregar este tipo de reconocimiento. “Este reconocimiento es símbolo de rigor y fortaleza destinado a quienes han dedicado su vida a transformar desde el conocimiento y aquí en especial desde la esfera cultural y pública”, afirmó.

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Milei, por su parte, agradeció la distinción y explicó qué representa para él recibirla. “Quiero agradecer al rector de la Universidad Santiago de Cali, al Dr. Carlos Andrés Pérez galindo y al resto de las autoridades por este Doctorado Honoris Causa, para mí un orgullo ser distinguido con este honor. Considero que este noble reconocimiento posee dos dimensiones, en primer lugar, haciendo un reconocimiento al trabajo que hemos realizo los años que llevamos de mandato, porque han servido de inspiración a tantas personas más allá de nuestras propias fronteras. En segundo lugar, lo tomo como un mandato inexorable de seguir profundizando en el camino de la libertad para poder hacer de nuestros países y nuestra región un vergel liberal”, indicó el mandatario argentino.

La ceremonia tuvo lugar en la cámara de comercio de Cali, ciudad que este viernes concentró buena parte de la agenda internacional por la posesión presidencial de De La Espriella. Milei fue uno de los mandatarios extranjeros que llegaron al país para acompañar el cambio de Gobierno y, durante su estadía, también sostuvo reuniones bilaterales con autoridades de otros países.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.