Javier Milei ya está en Cali. El presidente de Argentina llegó en la noche de este jueves a la capital del Valle del Cauca para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para este viernes 7 de agosto.

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El mandatario argentino arribó al hotel Intercontinental fuertemente escoltado, en medio del amplio dispositivo de seguridad desplegado en la ciudad por la llegada de las delegaciones internacionales. De acuerdo con reportes desde Cali, Milei fue uno de los primeros jefes de Estado en arribar para el evento.

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La llegada del presidente argentino se produce en una jornada en la que Cali comenzó a recibir a varios de los invitados internacionales a la ceremonia. Milei hace parte de los diez jefes de Estado y de Gobierno invitados a la posesión de De la Espriella, quien asumirá la Presidencia de Colombia este viernes en una ceremonia que tendrá como escenario la Arena de la Universidad Santiago de Cali. El acto está previsto para las 3:00 de la tarde.

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En su instalación, Milei estuvo rodeado de la prensa y distintas personas. Pese a que muchos le pidieron fotografías o saludo a las cámaras, el mandatario argentino se mostró reticente.

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Cabe mencionar que se espera también la llegada del presidente de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao, Nasry Asfura, jefe de Estado de Honduras y Laura Fernández Delgado, presidenta de Costa Rica también hace parte de la lista de invitados.

La presencia de Milei se suma a la llegada de otras delegaciones de alto nivel que comenzaron a instalarse en Cali para el cambio de Gobierno. El Hotel Intercontinental se convirtió en uno de los puntos centrales de la agenda internacional y de hospedaje de las delegaciones que participarán en los actos de posesión.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.