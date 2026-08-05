Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se prepara para ser el escenario principal de uno de los eventos políticos más relevantes del país: la posesión presidencial que se celebrará el próximo 7 de agosto. Este acontecimiento no solo marca una nueva etapa en la dirección del Estado, sino que también posiciona a la capital vallecaucana como epicentro de la transición democrática en Colombia. Según información divulgada por la Presidencia de Colombia, la ciudad ha desplegado amplios recursos logísticos y humanos con el fin de garantizar el desarrollo pacífico y ordenado de la jornada.

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La ‘Sultana del Valle’, como también se conoce a Cali, ha recibido la validación oficial tras el examen de rigurosos planes de contingencia y la coordinación institucional necesaria para el acto. Las autoridades han hecho un llamado a la convivencia para que dicha jornada se viva como una verdadera celebración ciudadana. De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, "todas las capacidades están dispuestas, tanto de la Fuerza Pública como articuladas con las diferentes instituciones (…) para que este 7 de agosto ocurra la posesión presidencial sin ningún problema, con toda la seguridad".

Este operativo implica la movilización de más de 11.000 uniformados, así como vigilancia aérea y presencia constante en puntos estratégicos. Sánchez enfatizó que los corredores viales y el aeropuerto han sido verificados para facilitar el arribo tanto de turistas como de dignatarios extranjeros, en pro de brindar una transición de mando segura y en calma para toda la ciudadanía.

Entre los asistentes destacados están el rey de España, Felipe VI, los presidentes Javier Milei y Daniel Noboa, junto a otras personalidades como la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, y el secretario de Convivencia y Seguridad, Guillermo Londoño. Todos ellos son figuras clave en la recepción protocolaria de las delegaciones internacionales y los altos mandos que se hospedarán en el Hotel Intercontinental. Londoño destacó que todo el departamento reforzó sus esfuerzos durante semanas previas para garantizar las condiciones idóneas y la tranquilidad durante el evento.

El punto central de la agenda protocolaria será en la Arena USC, recinto donde Abelardo se posesionará como nuevo presidente de Colombia a las 3:00 p. m., según confirmaron fuentes oficiales. Las autoridades insisten en que la planeación exhaustiva busca no solo blindar la seguridad, sino propiciar un ambiente de democracia, confianza y pluralidad en la ciudad durante esta histórica jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de seguridad para la posesión presidencial en Cali?

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la ciudad cuenta con la presencia de más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública, vigilancia aérea y dispositivos especiales en lugares estratégicos. Estos esfuerzos buscan asegurar que la transición presidencial se lleve a cabo en calma, con corredores viales y el aeropuerto previamente verificados para las delegaciones y turistas.

¿Qué delegaciones internacionales estarán presentes en la posesión presidencial en Cali?

Según la información de Presidencia de Colombia, entre los principales asistentes están el rey de España, Felipe VI, Javier Milei y Daniel Noboa. Además, respaldan el protocolo autoridades como la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, y el secretario de Convivencia y Seguridad, Guillermo Londoño. Ellos recibirán al resto de jefes de Estado y delegaciones internacionales que participarán del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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