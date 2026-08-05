Por: Caracol TV

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Cali se alista para un hecho inédito en la historia política de Colombia: la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se trasladará, por primera vez, desde Bogotá hasta la capital del Valle del Cauca. El 7 de agosto será el escenario en el que la Arena USC reciba a autoridades nacionales y delegaciones internacionales, en medio de un amplio despliegue logístico y operativo. Para garantizar una jornada tranquila y organizada, la Alcaldía de Cali, Metro Cali y otras entidades oficiales han adoptado medidas excepcionales en materia de movilidad, seguridad y transporte, según información difundida por Noticias Caracol.

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Uno de los anuncios más relevantes es que el sistema MÍO —el masivo de transporte de Cali— brindará servicio gratuito durante todo ese jueves festivo. La decisión, de acuerdo con Álvaro Rengifo, presidente de Metro Cali, busca facilitar el desplazamiento para ciudadanos y visitantes ante las restricciones de tránsito previstas. Rengifo explicó en Blu Radio que el mecanismo es sencillo: los usuarios deberán portar su tarjeta o medio de ingreso, validarlo como habitualmente en los torniquetes, pero el sistema no descontará el valor de 3.500 pesos que normalmente se cobra por viaje. Es decir, se debe tener el medio de pago, validar el ingreso y, automáticamente, el sistema permite el acceso sin costo.

La gratuidad del servicio estará disponible para todas las rutas y servicios habilitados por el sistema en la jornada, según datos de Metro Cali citados por Noticias Caracol. Además, pese a que, por ser festivo, el movimiento suele disminuir, Metro Cali confirmó un refuerzo especial en la oferta de buses para responder a la posible demanda derivada de la ceremonia de transmisión de mando. Rengifo recomendó descargar la aplicación oficial MÍO App, que permite a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación de los vehículos y planear mejor sus recorridos, reduciendo así posibles esperas en estaciones.

La medida de gratuidad forma parte de un plan institucional más amplio que cubre también temas de seguridad. De acuerdo con la administración distrital, se reforzarán controles policiales y presencia de la Fuerza Pública en Cali, así como en municipios vecinos como Jamundí, Palmira, Yumbo, Candelaria, Florida y Pradera. Esto se hace con el objetivo de asegurar el desarrollo normal del evento y la movilidad de residentes y visitantes. También se confirmó que durante ese día regirá una jornada de día sin carro y sin moto, para facilitar los desplazamientos institucionales y garantizar la seguridad y el orden vial alrededor de la ceremonia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el acceso gratuito al sistema MÍO en Cali durante la posesión presidencial?

El acceso gratuito al sistema masivo de transporte MÍO funcionará de acuerdo con la dinámica habitual: los usuarios deberán portar su tarjeta o medio de acceso, validarla en los torniquetes, y el sistema permitirá el ingreso sin descontar el valor usual del pasaje, que es de 3.500 pesos. Esta medida aplicará durante toda la jornada del 7 de agosto en las rutas y servicios habilitados, según precisó Metro Cali.

¿Qué otras medidas de movilidad y seguridad implementará Cali para la posesión presidencial?

La Alcaldía de Cali y las autoridades metropolitanas han diseñado un esquema especial que incluye el día sin carro y sin moto, refuerzo del servicio de buses en el sistema MÍO, así como controles policiales y presencia de la Fuerza Pública en Cali y municipios cercanos. Estas acciones buscan garantizar la seguridad, el orden público y la movilidad de quienes asistan o transiten por la ciudad durante el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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