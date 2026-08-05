Por: El Espectador

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El volcán Puracé, ubicado en el suroccidente colombiano, permanece en alerta naranja desde el sábado 1 de agosto, ante un incremento evidente en su actividad. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha informado, a través de su boletín diario, sobre dos emisiones recientes de ceniza que superaron los 700 metros de altura. Este fenómeno es considerado inusual y motivo de seguimiento permanente debido a los riesgos asociados para las comunidades cercanas.

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La entidad reporta que la actividad volcánica observada está relacionada principalmente con dinámicas de fluidos en el interior del volcán, específicamente a profundidades menores a un kilómetro bajo el cráter. Pese a esta actividad, la sismicidad asociada al fracturamiento de roca ha permanecido en niveles bajos, tanto en cantidad como en magnitud. Estos movimientos sísmicos se han localizado entre uno y tres kilómetros bajo el cráter, lo que indica que algunos procesos internos continúan, aunque no se han intensificado significativamente.

Normalmente, las emisiones de ceniza van acompañadas de reportes sobre la dirección en la que esta se dispersa. En días recientes, la ceniza había viajado hacia el occidente o el noroccidente. No obstante, en esta última emisión, las condiciones meteorológicas dificultaron la recopilación de esa información crucial. A pesar de esto, habitantes de la vereda Cristales, en el municipio de Puracé, alertaron sobre fuertes sonidos que coincidieron con la emisión de ceniza a las 10 p. m. Asimismo, pobladores de veredas como Cobaló, San José, La Estrella y Agua Amarilla confirmaron la caída de ceniza en sus áreas, evidenciando el impacto directo de la actividad volcánica en la región.

El SGC advierte que una baja temporal en algunos indicadores, como la sismicidad, no significa un retorno inmediato a la calma ni justifica el cambio de alerta naranja a amarilla. El volcán todavía presenta valores de actividad superiores a lo habitual, por lo que permanece la recomendación de mantenerse informados a través de fuentes oficiales como el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. De acuerdo con la entidad, solo una evolución sostenida hacia parámetros estables permitiría bajar el nivel de alerta, proceso que exige tiempo y una evaluación minuciosa de las tendencias observadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el volcán Puracé permanece en alerta naranja según el Servicio Geológico Colombiano?

El volcán Puracé sigue en alerta naranja porque, aunque algunos valores de actividad, como la sismicidad, han disminuido temporalmente, el registro general sigue superando el comportamiento normal. El Servicio Geológico Colombiano monitorea constantemente los indicadores y advierte que el retorno a la alerta amarilla solo ocurrirá tras un periodo prudencial en el que todos los parámetros estén estables y no se presenten eventos significativos nuevos.

¿Cuáles comunidades han sido afectadas por la caída de ceniza del volcán Puracé?

De acuerdo con el informe del Servicio Geológico Colombiano, habitantes de la vereda Cristales, en el municipio de Puracé, reportaron fuertes sonidos y caída de ceniza. Además, veredas como Cobaló, San José, La Estrella y Agua Amarilla también confirmaron la dispersión de ceniza en sus áreas, lo que evidencia el alcance del fenómeno en distintas zonas de influencia del volcán.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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