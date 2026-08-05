Por: El Espectador

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El pasado 4 de agosto marcó un hito para la televisión colombiana, ya que Caracol Televisión tuvo la responsabilidad de organizar por primera vez en su historia una de las rondas de semifinales de evaluación de los prestigiosos Premios Emmy, específicamente en la categoría de Documental. Esta labor reunió a un grupo de expertos y creativos de la industria audiovisual, quienes durante una jornada completa se dedicaron a analizar y debatir sobre las producciones inscritas en dicha categoría, bajo la dirección de un representante de la Academia Internacional de las Artes y Ciencias de la Televisión.

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De acuerdo con la información publicada por El Espectador, Caracol Televisión gestionó la postulación para ser sede de este proceso a través de una discusión interna liderada por Marcio Guilherme Silva, vicepresidente de Streaming y Canales de DITU. El procedimiento requirió el envío de una propuesta para participar como anfitrión, selección de categorías donde aplicar y propuesta de nombres para los jurados nacionales, los cuales luego fueron avalados por la organización de los Emmy. Sobre las condiciones exigidas, los Emmy demandaron, por ejemplo, una sala disponible con capacidad mínima para ocho personas, entre otros requisitos logísticos.

El panel valorador estuvo integrado por reconocidos profesionales como Juana Uribe, vicepresidenta de Caracol Televisión; Alessandro Angulo, director de documentales de Laberinto Producciones; Miguel Salazar, Jorge Durán y Rubén Mendoza, destacados directores y productores del género documental; además de Mauricio Vélez, Diego F. Ramírez, Consuelo Castillo, Diana Camargo, Santiago Posada y Juan Camilo Cruz, todos con trayectoria en el sector audiovisual. Durante la jornada, los jurados visualizaron y discutieron con rigor cada documental presentado, determinando cuáles avanzarían a la ronda final, cuyos resultados se conocerán en septiembre, mientras que la premiación tendrá lugar el 23 de noviembre.

Según indicó Guilherme Silva, la decisión de apostar por la categoría de documental respondió no solo a la coyuntura actual de la producción en el canal, sino a la intención de proyectar la excelencia creativa de Caracol en este formato. Al postularse también consideraron las categorías de mejor actor, actriz y serie, pero el foco se centró en los documentales por su capacidad de contar historias humanas, rescatando aquel contenido que, en palabras del directivo, trasciende la saturación de los formatos comerciales y redes sociales, y da protagonismo a relatos significativos y profundos que a menudo permanecen ocultos “entre tanto ruido”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se seleccionaron los jurados para la ronda de semifinales de los Premios Emmy en Caracol Televisión?

La selección de jurados implicó un proceso en el que Caracol Televisión propuso una lista de profesionales relacionados con la industria audiovisual nacional, destacándose expertos en la producción y dirección de documentales. La organización de los premios Emmy fue la encargada de aprobar estos nombres, asegurando que cada miembro del panel cumpliera con los estándares requeridos para garantizar objetividad y conocimiento en la evaluación de los postulados.

¿Por qué eligió Caracol Televisión la categoría de documental para la ronda de evaluación de los Emmy?

De acuerdo con Marcio Guilherme Silva, vicepresidente de Streaming y Canales de DITU, la decisión se tomó tras considerar el momento de producción del canal y su interés en destacar las historias humanas a través del formato documental. Caracol buscó mostrar su excelencia en narrativas profundas y auténticas, alineando la selección de esta categoría con su misión de preservar la humanidad en sus contenidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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