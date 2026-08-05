Por: El Espectador

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El gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de retirar a un grupo de voceros pertenecientes a las disidencias de alias ‘Calarcá’ (Estado Mayor de Bloques y Frente), quienes estaban participando en la mesa de diálogo de paz con la administración actual. Así lo informó El Espectador, citando las resoluciones 298 y 297 de 2026. Según dichos documentos, se revocaron los reconocimientos como miembros representantes de ocho personas: Jonathan Jair Narváez Quintero, Alexander Farfán Suarez, Jaime Muñoz Dorado, Yenimahr Nasare García, Ramiro Pinzón Novoa, Ciro Alfonso Romero Ospina, Guido Mauricio Ortiz Murillo y Andrés Orlando Ayala Garzón. Esta medida implica la reactivación inmediata de las órdenes de captura que habían sido suspendidas durante el desarrollo del proceso de paz, en cumplimiento de la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 1081 de 2015, de acuerdo con el documento citado.

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La decisión se fundamenta, según la resolución, en la falta de voluntad de seis de los voceros para seguir apoyando el proceso de paz. Respecto a Yenimahr Nasare García y Andrés Orlando Ayala Garzón, la revocatoria se justifica en la presunción de su fallecimiento, a pesar de su participación previa en actividades de la Mesa de Diálogos.

Este hecho ocurre en medio de la política de paz total del gobierno Petro, una estrategia que ha mantenido en funcionamiento siete de diez mesas de diálogo con diferentes grupos armados ilegales. No obstante, solo la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ha presentado resultados concretos. En contraste, la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentra suspendida debido a numerosos ataques y desacuerdos, llevando a la ruptura formal de la mesa en septiembre de 2024.

Dentro del grupo de voceros retirados destaca Alexander Farfán, quien, según lo registrado en la resolución, habría estado vinculado a las antiguas FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), participando en actividades como secuestros y siendo capturado tras la liberación de Ingrid Betancourt en 2008.

El escenario de seguridad nacional sigue siendo crítico. Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, se espera un cambio de enfoque en la lucha contra la violencia, priorizando la seguridad y eliminando o trasladando las oficinas de paz al sector defensa. Durante el gobierno de Petro, la reducción de la violencia no se materializó y las poblaciones civiles siguen siendo las más impactadas por el conflicto armado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron los reconocimientos a los voceros de las disidencias de alias ‘Calarcá’?

Según El Espectador, la suspensión de los reconocimientos se debe a la falta de voluntad de seis voceros para seguir participando sinceramente en el proceso de paz y a la presunción del fallecimiento de otros dos miembros, como quedó consignado en las resoluciones 297 y 298 de 2026 expedidas por el gobierno de Gustavo Petro.

¿Cuál fue el resultado de la política de paz total del gobierno Petro?

La política de paz total implementada por el gobierno de Gustavo Petro estableció hasta diez mesas de diálogo con distintos grupos armados ilegales, pero solo una, la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ha demostrado resultados concretos. Otros procesos, como el del Ejército de Liberación Nacional (ELN), terminaron suspendidos, y el conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.