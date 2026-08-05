Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento del Tolima atraviesa una de sus situaciones más críticas debido a la proliferación de incendios forestales que han puesto en alerta roja a 44 municipios, de acuerdo con información suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). La emergencia ha ocasionado la destrucción de cientos de hectáreas, la pérdida de cultivos y varios focos de incendio que permanecen activos, lo cual representa un desafío constante para los organismos de socorro en distintas áreas de la región.

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Según reportes de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, en el transcurso del periodo actual se han presentado alrededor de 269 incendios forestales. Estas conflagraciones han afectado cerca de 155 hectáreas, lo que evidencia la magnitud de la problemática. La situación se agrava en Ibagué, donde, de acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos, se deben atender aproximadamente 18 emergencias diariamente. Este dato no solo demuestra la intensidad de la temporada seca, sino también el alto grado de presión sobre el personal encargado de sofocar los incendios.

Las autoridades han confirmado la persistencia de ocho focos activos en siete municipios, entre los que se destacan San Luis, San Antonio, Valle de San Juan y Coyaima. El municipio de San Luis presenta el caso más complejo, pues allí las llamas han permanecido fuera de control durante cinco días, en parte debido a las condiciones complicadas del terreno. Ante esta situación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha intervenido a través de operaciones aéreas, con el objetivo de apoyar las labores de extinción del fuego.

En Coyaima, la emergencia es particularmente grave en los sectores de Resguardo Menche y San Cayetano. Allí, el fuego ha devastado cultivos de pancoger, indispensables para la subsistencia de las familias, y destruyó la huerta de una institución educativa indígena. Los habitantes describen el escenario como "devastador", al señalar que el avance de las llamas acabó tanto con medios de subsistencia como con parte de la fauna silvestre local.

Ante este panorama, bomberos, brigadistas y organismos de gestión del riesgo continúan trabajando para contener los incendios. Mientras tanto, las autoridades ambientales insisten en el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier quema y reportar de inmediato posibles focos, buscando evitar que la situación empeore en Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos municipios en Tolima están en alerta roja por incendios forestales?

De acuerdo con el IDEAM, actualmente 44 municipios del Tolima se encuentran en alerta roja debido a la gravedad de los incendios forestales y el riesgo elevado de nuevas emergencias en la región.

¿Qué sectores han sido los más afectados por los incendios en Tolima?

Según los reportes, los sectores más afectados incluyen San Luis, San Antonio, Valle de San Juan y Coyaima, especialmente en áreas como Resguardo Menche y San Cayetano, donde el fuego destruyó cultivos, la huerta de una institución educativa indígena y causó impactos negativos en la fauna silvestre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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