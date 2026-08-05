Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El aumento de incendios forestales y la disminución del caudal en distintas fuentes de agua han llevado a que las autoridades de Ibagué declaren el estado de alerta naranja. Esta medida, según lo informado tras la más reciente sesión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, responde directamente a los efectos provocados por el Fenómeno del Niño, un fenómeno climático que agrava la sequía y eleva el peligro de incendios. Durante la reunión, se adoptaron nuevas estrategias orientadas a mitigar el impacto de la temporada seca, reforzando la labor de los organismos de atención y prevención de emergencias.

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De acuerdo con los datos presentados por los organismos de emergencia, solo en julio se atendieron 181 incidentes relacionados con incendios forestales, quemas de cobertura vegetal y otras quemas que no están permitidas por la normativa local. Esta cifra representa un aumento notorio respecto a años anteriores: en julio de 2025 se reportaron 124 casos y, en julio de 2024, apenas 16. El crecimiento es alarmante y evidencia el cambio vertiginoso en la frecuencia de estos eventos. Para hacer frente a estas emergencias, los equipos de socorro requirieron aproximadamente 153.000 galones de agua, lo que refleja una presión relevante sobre los recursos hídricos, especialmente en una época de escasez.

Las cifras también muestran que la comuna 9 ha sido la más afectada, registrando el mayor número de reportes por incendios en el último mes. Este contexto de emergencia se agrava por la notoria reducción de los caudales en quebradas y nacimientos que abastecen a los acueductos comunitarios. De acuerdo con el diagnóstico oficial, cerca del 75 % de estos sistemas ya experimentan serias dificultades para suministrar agua a la población. La crisis del agua no solo inquieta en zonas urbanas: el sector rural enfrenta el riesgo de ver afectados sus cultivos y sufrir pérdidas económicas si las condiciones persisten.

Las autoridades recalcaron que la mayoría de los incendios tienen como causa principal las quemas no autorizadas. Por ello, instaron a la comunidad a abandonar esta práctica y a optar por el consumo responsable del agua, la protección de los árboles y la disposición adecuada de residuos, como medidas clave para disminuir la ocurrencia de nuevos incendios mientras continúen los efectos del Fenómeno del Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Ibagué declaró alerta naranja por el Fenómeno del Niño?

Ibagué declaró alerta naranja por el Fenómeno del Niño debido al incremento acelerado de incendios forestales y a la reducción significativa de fuentes de agua, según el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Los reportes oficiales señalan que solo en julio se presentaron 181 emergencias asociadas, superando ampliamente los registros de años anteriores y evidenciando una presión grave sobre la respuesta local y los recursos hídricos.

¿Cómo afecta el Fenómeno del Niño a los acueductos comunitarios de Ibagué?

El Fenómeno del Niño afecta gravemente a los acueductos comunitarios de Ibagué, ya que la reducción de caudales en quebradas y nacimientos impide el suministro óptimo de agua. Según el diagnóstico presentado, cerca del 75 % de estos sistemas enfrenta actualmente dificultades para abastecer a los usuarios, lo que agrava la crisis tanto en zonas urbanas como rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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