Por: Portal Bogotá

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En el vibrante escenario cultural de Bogotá, una de las experiencias más esperadas se acerca con la presentación de 'Kraken Sinfónico'. De acuerdo con la información publicada en el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la emblemática banda de rock colombiano Kraken regresa a la capital con una propuesta innovadora: un concierto en formato sinfónico, donde sus grandes himnos se fundirán con la potencia orquestal de Film Music Orchestra. El evento tendrá lugar el sábado 8 de agosto de 2026 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, reconocido espacio de la escena cultural bogotana, y estará disponible en dos horarios, 4:00 y 8:00 p. m. La entrada será con boletería, según la información disponible en Tuboleta.

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Kraken, formada en Medellín en 1984, es considerada una de las agrupaciones esenciales para entender el desarrollo del heavy metal y hard rock en Colombia. Según 'Metalcolombiano.com.co', la banda apostó desde sus inicios por una identidad propia con letras en español, fusionando melodía, potencia y temáticas simbólicas que establecieron una conexión fuerte con el público roquero nacional. A lo largo de su trayectoria, Kraken ha cimentado su lugar como referente del género, y para muchos, es un símbolo de la evolución artística del rock hecho en Colombia.

La propuesta de 'Kraken Sinfónico' supera la idea convencional de un concierto de rock. El montaje escénico busca transformar la experiencia musical en un espectáculo teatral y sonoro, donde cada coro puede convertirse en un punto de reunión colectiva. Con el acompañamiento de Film Music Orchestra, se proyecta una versión monumental y renovada del repertorio clásico de Kraken, permitiendo que sus seguidores vivan una noche inolvidable en uno de los teatros más emblemáticos de Bogotá.

Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales, de acuerdo con la información del portal oficial de Bogotá, lo que lo convierte en una oportunidad única para quienes buscan experiencias diferentes y significativas dentro de la oferta cultural de la ciudad.

¿Cuándo y dónde es el concierto 'Kraken Sinfónico' en Bogotá?

El concierto 'Kraken Sinfónico' se realizará el sábado 8 de agosto de 2026, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, ubicado en la carrera Séptima #22-47. Habrá funciones a las 4:00 y 8:00 p. m. La entrada es de pago y puede adquirirse a través de Tuboleta.

¿Qué es un concierto sinfónico y cómo se diferencia de uno tradicional de rock?

Un concierto sinfónico, como el que presentará Kraken, integra una banda de rock con una orquesta sinfónica. Esta combinación permite reinterpretar los temas clásicos del grupo, sumando nuevos arreglos orquestales y aportando matices sonoros y teatrales que van más allá de lo que se escucha en un concierto de rock convencional.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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