Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Teatro El Ensueño han unido esfuerzos para ofrecer al público familiar una experiencia única a través de la obra ‘La profecía del frailejón’, una propuesta escénica inspirada en la biodiversidad y los ecosistemas del páramo de Sumapaz. El evento, que tendrá lugar el sábado 9 de agosto de 2026, a las 11:00 de la mañana, se realizará en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, en Bogotá. Las entradas para disfrutar de esta puesta en escena están disponibles para adquisición a través de la plataforma Tuboleta, como señala la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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La premisa de la obra centra su historia en la relevancia de cuidar el agua y los ecosistemas de páramo, utilizando como punto de partida la riqueza ambiental de la zona del Sumapaz, considerada un ícono natural de la capital. ‘La profecía del frailejón’ invita al público, especialmente a niños y familias, a reflexionar, mediante una narrativa cercana, sobre la protección de los recursos hídricos. La dramaturgia sigue el recorrido de cuatro espíritus guardianes de la naturaleza, quienes con su travesía buscan entender las causas del deterioro de las fuentes hídricas, aspecto vital para la sostenibilidad ambiental.

Esta puesta en escena es desarrollada por el Teatro Laboratorio La Huella, grupo con casi veinte años de experiencia en la investigación y experimentación teatral. De acuerdo con información disponible en los canales culturales de la ciudad, esta compañía ha trabajado en construir un lenguaje artístico propio, que combina actuación, trabajo corporal, máscaras y elementos audiovisuales, apostando por la dramaturgia de la imagen junto a la palabra. Entre sus propuestas más reconocidas se destacan montajes como 'Memoria de un genocidio', 'Réquiem', 'Ombre', 'Quemado' y, por supuesto, 'La profecía del frailejón', consolidándose así como referente en la creación artística y en la formación de nuevos públicos.

La obra contará con el respaldo del Instituto Distrital de las Artes y busca, además de ofrecer entretenimiento, fortalecer el diálogo sobre el papel fundamental de los ecosistemas en la vida cotidiana de Bogotá y su entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se presentará ‘La profecía del frailejón’ en Bogotá y cómo conseguir entradas?

‘La profecía del frailejón’ se presentará en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur en Bogotá. Para asistir, usted puede adquirir sus entradas a través de Tuboleta, plataforma autorizada según la información suministrada en el portal oficial de la Alcaldía.

¿De qué trata la obra ‘La profecía del frailejón’ y quiénes la presentan?

La obra relata la travesía de cuatro espíritus guardianes de la naturaleza que buscan las causas del deterioro del agua y los páramos, con la intención de sensibilizar al público acerca de la importancia de estos ecosistemas. Su creación y puesta en escena están a cargo del Teatro Laboratorio La Huella, un colectivo artístico enfocado en la experimentación y formación escénica, reconocido por su propuesta visual y trabajo actoral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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