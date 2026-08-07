Minutos antes de que comenzara el acto de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, entregó un panorama preocupante sobre la economía del país y anticipó algunos de los retos más grandes que enfrentará el Gobierno entrante.

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El funcionario habló en la alfombra roja del recinto donde se llevó a cabo la ceremonia y al ser consultado sobre el estado en el que quedó la economía tras el gobierno saliente, Gómez Martínez fue directo: “La situación económica es muy grave. Es la crisis económica más grave que hemos tenido en nuestra historia”.

La afirmación del ministro deja ver la magnitud del desafío fiscal y económico que tendrá que asumir desde el primer día de gestión, en medio de un contexto marcado por altos niveles de déficit, endeudamiento y presiones inflacionarias.

En ese mismo espacio, el jefe de la cartera de Hacienda también fue interrogado por una de las promesas clave del nuevo presidente: el bono de 400.000 pesos para las personas de la tercera edad. Frente a esa propuesta, el ministro aseguró que el Gobierno buscará proteger a los sectores más vulnerables, incluso en medio de la crisis.

“Tenemos que hacer lo posible para que las personas más vulnerables no solo no sufran con la crisis, sino que puedan mantener su nivel de vida”, afirmó Gómez Martínez, dejando claro que habrá un enfoque social dentro de la política económica, pese a las restricciones fiscales.

Minutos después, el ministro volvió a referirse a la situación del país y complementó su diagnóstico con un mensaje de optimismo moderado.

“Lo más importante hoy es tener la capacidad de aprovechar el optimismo que se siente en el país. Ese es el mensaje más importante para los colombianos: esto puede mejorar y va a mejorar”, señaló.

Sin embargo, también detalló con cifras el complejo escenario económico que recibe el nuevo Gobierno. “Lo segundo es recuperar la situación económica de Colombia, que es muy delicada, con un déficit fiscal del 7.8 % del PIB, con un deficit comercial inmenso, más de 16.000 millones de dólares, con una inflación que sigue subiendo, y con un nivel de endeudamiento que no tiene precedente en la historia de Colombia. Hay mucho por hacer”, explicó.

Las declaraciones del ministro de Hacienda se dan en un momento clave, justo antes del inicio oficial del nuevo mandato, y marcan el tono de lo que será la agenda económica del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Por un lado, el diagnóstico es crítico y reconoce una coyuntura sin precedentes recientes; por el otro, el mensaje busca transmitir confianza en una eventual recuperación. En ese equilibrio entre urgencia y optimismo se moverán las primeras decisiones económicas del nuevo Gobierno, que tendrá que responder rápidamente a las expectativas de los mercados y de los ciudadanos.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.