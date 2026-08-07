Por: Noticiero 90 minutos

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Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, presentó una iniciativa destacada ante el presidente Abelardo de la Espriella, en la que recogió en una “carta al Niño Dios” las necesidades y prioridades del departamento. De acuerdo con sus declaraciones, esta carta expone los proyectos clave que requieren respaldo del Gobierno nacional para ser ejecutados y alcanzar lo que denominó “victorias tempranas”, siempre que exista una labor articulada entre las dos entidades.

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Entre las prioridades señaladas, la funcionaria enfatizó en el fortalecimiento de la seguridad del departamento. Según explicó, esta tarea pasa por aumentar las capacidades de la Fuerza Pública, haciendo énfasis en el refuerzo de la inteligencia y la ampliación de las horas de vuelo necesarias para enfrentar de manera eficaz al crimen organizado. En palabras de la mandataria, “necesitamos mayores capacidades para la Fuerza Pública, inteligencia, que es muy importante. Entre las capacidades están las horas de vuelo, que muchas veces no se tienen; hay que acabar con las economías ilícitas, lo que quiere decir que tenemos que hacer sustitución de cultivos, y se tiene que pensar en hacer, por ejemplo, aspersión por drones, que podría ser y no impactaría la salud ni tampoco otros cultivos que existan”.

Toro propuso avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos y considerar el uso de drones para aspersión en zonas afectadas, con el propósito de minimizar posibles impactos a la salud de la población y los cultivos legales. Además, recalcó la urgencia de construir el Batallón de Alta Montaña en Jamundí. Informó que el departamento cuenta tanto con el terreno como con los recursos financieros, pero necesita el aval y apoyo del Gobierno nacional.

En cuanto a infraestructura, la mandataria insistió en la cofinanciación del proyecto del Tren de Cercanías del Valle, junto a otros procesos vitales para la competitividad como la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura y la construcción del acueducto que garantizaría agua permanente en ese distrito.

En su discurso, Toro reiteró la importancia de trabajar conjuntamente con el nuevo Gobierno para que el Valle del Cauca logre avances visibles y cumpla con expectativas históricas, expresando su voluntad de articulación con la administración nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales proyectos estratégicos que requiere el Valle del Cauca según su gobernadora?

De acuerdo con las declaraciones de Dilian Francisca Toro, el departamento busca apoyo nacional para el fortalecimiento de la seguridad, la construcción del Batallón de Alta Montaña en Jamundí, la cofinanciación del Tren de Cercanías, la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el dragado del canal de Buenaventura y la garantía del acueducto para ese distrito, entre otros planes que considera clave para el desarrollo y competitividad regional.

¿Qué significa la sustitución de cultivos ilícitos y cómo se propone implementarla en el Valle del Cauca?

La sustitución de cultivos ilícitos consiste en reemplazar plantas destinadas a economías ilegales, como las utilizadas para producir drogas, por cultivos legales. Según la gobernadora, el Valle del Cauca estudia el uso de drones para tareas de aspersión en estas áreas, con el objetivo de evitar afectaciones a la salud y a los cultivos productivos permitidos, proponiendo una estrategia tecnológica y menos invasiva para enfrentar este problema.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.