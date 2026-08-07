Por: Noticiero 90 minutos

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Los ciudadanos de Cali afrontan este 7 de agosto una serie de cierres viales importantes, establecidos con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Movilidad y divulgada por Noticiero 90 Minutos, las restricciones afectan principalmente tres zonas claves: la Plaza de Caicedo, el Parque del Perro y el Parque del Peñón. En estas áreas, las autoridades han implementado medidas para garantizar la seguridad durante los eventos oficiales y manejar el flujo vehicular.

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En el centro, la zona de la Plaza de Caicedo tiene restringido el tránsito en varias calles. Permanecen cerradas la carrera 4 entre calles 9 y 14, la carrera 5 entre calles 10 y 14, la carrera 3 entre calles 9 y 13, la carrera 6 entre calles 10 y 14, así como las calles 11 y 12 entre carreras 5 y 6. Para mitigar la congestión, las autoridades han habilitado rutas alternas para quienes se desplazan en los sentidos oriente-occidente, occidente-oriente, sur-occidente y norte-sur. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, estas restricciones estarán vigentes hasta las 6:00 a. m. del viernes 8 de agosto.

La situación no es diferente en otras zonas neurálgicas de la ciudad. En el sector del Parque del Peñón continúa la peatonalización de la carrera 2 y la calle 3 Oeste, además de cierres en los accesos ubicados sobre la avenida Colombia y las carreras 2, 3 y 3A Oeste. Por su parte, en el Parque del Perro rigen bloqueos para el tránsito vehicular, especialmente en las vías que rodean el parque, como la carrera 34 y la calle 3. Según las autoridades, estas medidas buscan evitar inconvenientes durante la jornada y mantendrán la dinámica peatonal en estos espacios.

La Secretaría de Movilidad recomienda a conductores y ciudadanos consultar constantemente el estado de los desvíos y planificar con anticipación sus desplazamientos, para evitar contratiempos derivados de los cierres. Cabe destacar que estas acciones forman parte del dispositivo de seguridad implementado por la administración local durante los actos oficiales del 7 de agosto, fecha que se consolida como un hito para la ciudad por la posesión presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vías están cerradas en Cali hoy por la posesión presidencial?

Hoy, 7 de agosto, permanecen cerradas en Cali las principales vías del sector de la Plaza de Caicedo: carrera 4 entre calles 9 y 14, carrera 5 entre calles 10 y 14, carrera 3 entre calles 9 y 13, carrera 6 entre calles 10 y 14, así como las calles 11 y 12 entre carreras 5 y 6. Adicionalmente, hay restricciones en el Parque del Peñón y el Parque del Perro, según información de la Secretaría de Movilidad.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los cierres viales en Cali por la posesión presidencial?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los cierres y restricciones implementados por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali se mantendrán hasta las 6:00 a. m. del viernes 8 de agosto, afectando tanto las vías del centro como los sectores del Parque del Peñón y Parque del Perro.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.