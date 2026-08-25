Luego de la pausa que se tuvo que presentar debido al terremoto que golpeó al país el pasado lunes, 10 de agosto, la actividad en el fútbol profesional colombiano está retomando su normalidad para tratar de ajustar el calendario de la mejor manera posible.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: “Debe parar indefinidamente”: Londoño le lanzó mensaje a Dimayor, en medio de tragedia en Colombia)

La semana pasada hubo una asamblea extraordinaria de la Dimayor en la que se determinó que la Liga BetPlay se iba a mantener igual, es decir, con cuadrangulares para determinar a los clubes que jugarán la final del torneo.

Sin embargo, la que sí tuvo cambios fue la Copa Colombia, la cual en sus instancias de octavos y cuartos de final se definirán a los clasificados en un partido único, mientras que la semifinal y final sí será con llaves de ida y vuelta.

Lee También

Este martes, 25 de agosto, la Dimayor dio a conocer las fechas, estadios y horarios para estos compromisos que definirán a los clasificados a cuartos de final.

Cuándo son los octavos de final de la Copa Colombia

Tal como lo dio a conocer la Dimayor, los partidos de los octavos de final de la Copa Colombia se jugarán de la siguiente manera:

Miércoles 2 de septiembre:

Deportes Quindío vs. Llaneros a las 5:30 de la tarde.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali a las 6:15 de la tarde.

Miércoles 9 de septiembre:

América de Cali vs. Deportivo Pereira a las 6:00 de la tarde.

Real Cundinamarca vs. Inter de Bogotá a las 6:00 de la tarde.

Once Caldas vs. Alianza FC a las 7:00 de la noche.

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín a las 8:10 de la noche.

Miércoles 16 de septiembre:

Barranquilla vs. Millonarios a las 8:30 de la noche.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar la programación de los Octavos de Final de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2026. Recordamos que la Asamblea Extraordinaria decidió que esta Fase se jugará… pic.twitter.com/2aJF4Yzrmo — DIMAYOR (@Dimayor) August 25, 2026

Ahora, cabe destacar que hay un partido de esta fase pendiente, ya que Unión Magdalena y Santa Fe no han podido jugar y por eso está pendiente la fecha y hora para el compromiso vs. Fortaleza, que ya espera en los octavos de final.

(Ver también: Otro exjugador de Millonarios llegaría a Santa Fe: estaba en Europa y la hinchada celebra)

Qué da la Copa Colombia

Vale la pena recordar que este título aún es de mucha relevancia porque el campeón da cupo a la Copa Sudamericana del próximo año, que además de permitir competir a nivel internacional, también significa una suma de dinero importante para los clubes participantes.

* Pulzo.com se escribe con Z