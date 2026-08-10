Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Rubén Darío Zapata, entrenador nacido en La Virginia y arraigado en Pereira, continúa su labor formativa en el fútbol a través de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Federación Colombiana de Fútbol, luego de su reciente paso por Nacional Potosí de Bolivia. Así lo explicó en entrevista con El Diario, donde detalló sus actividades actuales y reflexionó sobre su vínculo con el fútbol colombiano. Zapata se mantiene como instructor de entrenadores, liderando procesos de capacitación como el desarrollo de la Licencia C, especialmente en regiones como Norte de Santander, donde próximamente acompañará actividades prácticas junto a la liga local.

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En cuanto a su experiencia en Bolivia, Zapata relató que estuvo al mando del plantel profesional de Nacional Potosí durante cuatro meses junto a Alexis Márquez, reconocido entrenador pereirano, a quien considera su mentor y amigo. Durante esa etapa, el equipo terminó en la quinta posición con 12 puntos, destacando el empate fuera de casa ante Real Potosí y una victoria significativa sobre Club Aurora. Sin embargo, Zapata confirmó que debió abandonar el cargo por diferencias con la directiva del club, dejando atrás una destacada campaña.

Su recorrido profesional en Colombia es extenso, ya que ha formado dupla técnica con Márquez en equipos como Deportivo Pereira, Jaguares, Atlético Bucaramanga y Envigado. De acuerdo con sus palabras, Zapata valora profundamente el aprendizaje obtenido a lo largo de estos años, resaltando el liderazgo de Márquez y su aporte como formador de grupos en el fútbol profesional.

Consultado sobre su futuro, el entrenador no descarta un posible regreso a la línea técnica y expresa su deseo de volver pronto al fútbol nacional, aunque enfatiza que será cuando las circunstancias sean propicias. En cuanto a su relación con la Liga Risaraldense de Fútbol, Zapata aclara que su vínculo es de amistad y admiración hacia la actual administración, liderada por José Fernando Santa, destacando la transformación y el legado positivo de la liga en la formación de futbolistas y entrenadores en la región.

Respecto al momento de Deportivo Pereira, Zapata reconoce la situación administrativa complicada que enfrenta el club bajo la dirección de Álvaro López, pero manifiesta su respaldo y mejores deseos para la institución, esperando que pueda superar las adversidades tanto administrativas como deportivas, alejarse del descenso y lograr mejores resultados. Finalmente, recuerda con gratitud su paso por el club en 2021, año en el que, junto a Márquez, lograron evitar el descenso y alcanzar la inédita final de la Copa Colombia, hasta ahora la mejor campaña histórica del equipo.

¿Cuál es el rol de Rubén Darío Zapata actualmente en el fútbol colombiano?

Rubén Darío Zapata se desempeña como instructor de entrenadores, trabajando con la FIFA, la Federación Colombiana de Fútbol y la Difútbol, liderando procesos de formación y capacitación, especialmente en la obtención de la Licencia C, y manteniendo una labor constante en diferentes regiones del país.

¿Por qué Rubén Darío Zapata y Alexis Márquez dejaron Nacional Potosí en Bolivia?

De acuerdo con Rubén Darío Zapata, la salida de Nacional Potosí junto a Alexis Márquez se debió a una incongruencia con la parte directiva del club boliviano, pese a una campaña deportiva positiva en la que el equipo alcanzó la quinta posición de la tabla y obtuvo resultados destacados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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