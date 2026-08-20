Por: Noticiero 90 minutos

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El fútbol profesional colombiano no se detendrá en el país. Así lo oficializó la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), entidad encargada de organizar las competencias nacionales, después de una Asamblea Extraordinaria que tuvo lugar el miércoles 19 de agosto. Durante este encuentro, los principales dirigentes de los clubes evaluaron detalladamente el desarrollo de los torneos y el calendario, tomando en cuenta la situación del país. Según información confirmada por la Dimayor en su comunicado, al terminar la asamblea se decidió mantener el formato vigente de la Liga BetPlay 2026-II, garantizando la continuidad del sistema de competencia con el que comenzó el campeonato.

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En este contexto, la Dimayor también anunció importantes ajustes en el formato de la Copa Colombia. De acuerdo con la comunicación oficial, las fases de octavos de final y cuartos de final se jugarán a partido único, lo que introduce un cambio respecto a versiones anteriores. Sin embargo, las semifinales y la final mantendrán los enfrentamientos a ida y vuelta. Frente a la definición de la localía en los partidos de octavos y cuartos, la Dimayor informó que se respetará lo dispuesto en el reglamento: si las llaves enfrentan a un equipo del Torneo BetPlay y uno de la Liga BetPlay, el club de la segunda categoría será local. Si ambos son de la Liga BetPlay, la localía recaerá en el equipo mejor ubicado en la reclasificación del primer semestre.

Estas decisiones, según la Dimayor, reflejan un compromiso serio y consciente de acuerdo con el contexto actual, buscando mantener la organización adecuada de las competencias y un manejo equilibrado del calendario nacional de fútbol. En palabras literales del comunicado, “la Dimayor y sus clubes afiliados reiteran su compromiso con el desarrollo de las competencias, el cumplimiento de la programación y el bienestar de todos los actores que hacen parte del fútbol colombiano”. Con este pronunciamiento, se despejan las dudas sobre la posible suspensión o traslado de los torneos nacionales, en medio de un momento desafiante para el país. Todo queda supeditado a garantizar el normal desarrollo de los campeonatos y la protección de quienes conforman el ecosistema del fútbol nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el nuevo formato de la Copa Colombia según la Dimayor?

La Dimayor informó que las fases de octavos de final y cuartos de final de la Copa Colombia se disputarán a partido único, mientras que las semifinales y la final seguirán jugándose en formato de ida y vuelta. La definición de la localía depende de si los equipos provienen del Torneo BetPlay o de la Liga BetPlay, así como su posición en la tabla de reclasificación del primer semestre.

¿Qué significa la decisión de mantener el formato de la Liga BetPlay 2026-II?

La determinación de mantener el formato de la Liga BetPlay 2026-II implica que se conservará el mismo sistema de competencia propuesto al iniciar el campeonato, sin cambios estructurales. Esto garantiza la estabilidad del torneo y permite que clubes, jugadores y aficionados tengan certeza sobre cómo se desarrollarán los partidos y la programación establecida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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