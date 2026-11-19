Una de las grandes decepciones de la Liga BetPlay en este segundo semestre fue el rendimiento del Junior de Barranquilla, pues el equipo, que venía de ser bicampeón, quedó eliminado con algunas fechas de anticipación y por eso no estará en los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Insólita falla de futbolista del Junior confirmó, ahora sí, la eliminación de la Liga BetPlay)

De hecho, el mal rendimiento estuvo durante casi todo el campeonato, primero con Alfredo Arias y luego con Sebastián Viera, por lo que los hinchas terminaron el año bastante molestos.

Ante esto, desde las directivas del club se movieron rápido para encontrar un nuevo entrenador, pues la idea era que fuera extranjero, que tuviera una gran trayectoria y que sumara títulos en su palmarés.

Lee También

Quién será el nuevo técnico del Junior

Apenas unos días después de terminar su participación en el campeonato, el equipo ya definió al nuevo entrenador. Este jueves, 19 de noviembre, al aeropuerto de Barranquilla llegó el entrenador Jorge Bava, muy recordado en el país porque supo ser campeón con Independiente Santa Fe hace unas temporadas.

Así llegó el entrenador a Barranquilla para firmar su contrato con el equipo:

🚨 JORGE BAVA 🇺🇾 YA SE ENCUENTRA EN BARRANQUILLA. ✍️ El técnico uruguayo firmará en las próximas horas para ser el nuevo entrenador de Junior. https://t.co/94V2PEF9dh — Habla Deportes (@HablaDeportes) November 19, 2026

Cuando le dan la bienvenida, el técnico dice: “Muchas gracias mi amigo. Nos vemos mañana”.

De esta manera, se espera que el entrenador se instale esta noche y ya este viernes, en la antesala de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, llegue a las instalaciones del Junior para firmar su contrato y ser presentado oficialmente con el club.

(Ver también: ¿Castigaron a ‘Teo’? Viera tomó llamativa decisión y el jugador respondió en redes sociales)

Cómo le ha ido a Jorge Bava, después de Santa Fe

Cabe recordar que pese a ser campeón, Bava dejó a Santa Fe en medio del torneo para firmar con Cerro Porteño de Paraguay. Allí estuvo en dos torneos, quedando campeón en el clausura de 2025 y luego saliendo en 2026 con destino a Nacional de Uruguay.

En ese equipo, dirigió durante 25 encuentros, en los que sumó 11 victorias, tres empates y 11 derrotas.

* Pulzo.com se escribe con Z