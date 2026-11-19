En la noche de este miércoles, 18 de noviembre, se jugó la fecha 35 del Brasileirao, la Liga de Brasil, que está muy apretada en su parte alta porque Flamengo y Palmeiras están en una lucha hombro a hombro por quedarse con el título.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: En un carrazo, así fue presentado Kevin Castaño en Brasil, luego de salir de River Plate)

De hecho, uno de los partidos más llamativos era el de Flamengo, equipo de Jorge Carrascal, contra Atlético Paranaense, el cual necesitaba ganar el cuadro de Río para no dejarse alcanzar del Palmeiras.

Sin embargo, la preocupación creció en los primeros minutos de juego, puesto que el colombiano Kerwin Vargas sorprendió a todos con un golazo desde muy lejos, pues recibió saliendo del área y remató desde atrás de la mitad de la cancha para sorprender al arquero Rossi y así marcar uno de los mejores goles del año.

Lee También

Esta fue la anotación:

🤯🇨🇴🇧🇷 QUÉ GOLAZO DE KERWIN VARGAS. A FLAMENGO, EN EL MARACANÁ. 🚬 https://t.co/NUmDhOU2c6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 19, 2026

Sin embargo, la alegría le duró poco al Paranaense, puesto que apenas nueve minutos después Flamengo armó una gran jugada colectiva para que le quedara el balón a Jorge Carrascal, quien remató de volea y empató el compromiso. Este fue el gol del mediocampista:

🇨🇴 ¡TREMENDA VOLEA DE JORGE CARRASCAL PARA EL PRIMERO DEL FLAMENGO! 🇧🇷 https://t.co/oqiAk7ROLJ — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 19, 2026

Luego, al minuto 27 Jorge Luiz Frello marcó de penalti el 2-1 definitivo, lo que le permitió mantenerse en la primera posición con 79 puntos, sacándole seis a Palmeiras que se quedó con 73 unidades, que perdió con Cruzeiro.

(Ver también: Delantero que no llamaron a Selección Colombia sigue haciendo goles y en Brasil lo valoran)

Cuándo es el próximo partido de Flamengo

Así las cosas, casi que todo el campeonato se puede definir en la próxima jornada, puesto que se enfrentan Palmeiras y Flamengo en Sao Paulo, por lo que si el equipo de Carrascal consigue la victoria, prácticamente se asegura el título de la Liga de Brasil.

* Pulzo.com se escribe con Z