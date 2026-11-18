La eliminación de Atlético Nacional en la Copa BetPlay no solo dejó cuestionamientos por el rendimiento del equipo, sino que también provocó fuertes críticas contra Lucas González. Una de las más contundentes fue la del periodista deportivo Eduardo Luis, quien arremetió contra el entrenador por su comportamiento y la percepción que, según él, ha construido alrededor de su figura.

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Durante su programa en La FM, el comunicador lanzó un duro mensaje al técnico bogotano y le pidió que moderara sus intervenciones públicas. “Parce, cállate la boca. Lucas termina contagiando a todos los demás de eso”, expresó.

Eduardo Luis fue más allá y aseguró que la actitud de González estaría influyendo en la manera como lo perciben tanto sus colegas como parte de los aficionados. “Lucas, por algo tus colegas te pegan. Lucas, por algo la gente hace más fuerza para que pierdas”, agregó durante su intervención.

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El periodista también recordó una conversación sobre las posibles consecuencias que esa imagen podría tener para el futuro profesional del entrenador, incluso si llegara a estar vinculado con una selección nacional.

“El otro día dijiste, Juan, con mucha sabiduría, esto a Lucas lo puede afectar mañana o pasado en una, pensando en una selección. La gente decir: ‘No, que espere esa semana, porque si caes gordo la gente no te va a querer'”, comentó.

Eduardo Luis cuestionó a Lucas González por lo ocurrido ante Once Caldas

Las críticas del comunicador llegaron después de la eliminación de Nacional, que dejó escapar una ventaja de 2-0 en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay, disputado el martes 17 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo antioqueño se fue al descanso con los goles de Elías Cabrera y James Rodríguez, pero Once Caldas reaccionó en el segundo tiempo. Michael Barrios descontó desde el punto penalti y Juan Pablo Nieto consiguió el empate, por lo que la clasificación terminó definiéndose en los cobros desde los 11 metros.

El conjunto de Manizales se impuso 4-3 en la tanda y dejó a los verdolagas sin la posibilidad de disputar la final.

Eduardo Luis también hizo referencia a la acción que permitió el descuento del equipo visitante y a la manera en que cambió el desarrollo del compromiso. En ese sentido, habló de la importancia de mantener la tranquilidad cuando se tiene una ventaja en el marcador.

“Yo creo mucho en las energías”, manifestó el periodista, antes de cuestionar lo ocurrido después del penalti y destacar la valentía con la que Once Caldas afrontó el tramo decisivo del encuentro.

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