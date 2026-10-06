Una nueva discusión alrededor de la Selección Colombia y el fútbol nacional desató reacción entre reconocidos periodistas deportivos. Esta vez, Eduardo Luis y Juan Felipe Cadavid se refirieron a las recientes declaraciones de Adrián Magnoli, quien defendió a Néstor Lorenzo y cuestionó a quienes piden la salida del técnico argentino.

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Magnoli aseguró que pedir la cabeza del entrenador de la Selección Colombia constituye, en su opinión, “poner el odio a lo argentino por encima de un bien común”, además de calificar esa postura como una falta de conocimiento, respeto y ética.

La afirmación no pasó inadvertida para Eduardo Luis, quien, durante una conversación en La FM, consideró que su colega argentino se había excedido.

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“Lo del Barranquilla. Las declaraciones de mi amigo Adrián hoy, se le fueron las luces. Adrián Magnoli lleva unas semanitas… necesita un amigo”, comentó el narrador.

Luis también se refirió específicamente a la afirmación relacionada con el supuesto “odio argentino” y dejó claro que no compartía esa interpretación. “Eso no es correcto. Venga, amigo, eso no es por ahí. Y el otro día dijo que Colombia jugaba el fútbol como vivía el país, qué lento”, señaló al tiempo que pidió bajar el tono de la discusión alrededor de Lorenzo.

“Y que el que hable mal de Lorenzo es un enemigo argentino, venga, venga, bájale”, dijo durante la conversación.

La discusión por Barranquilla también encendió la polémica

El segundo punto que causó reacción fue la crítica de Magnoli al proceso de formación de jugadores en Barranquilla.

En medio del debate, Eduardo Luis y Cadavid cuestionaron la idea de asociar a la ciudad o a sus procesos futbolísticos con la formación de jugadores perdedores y recordaron algunos de los futbolistas que han surgido de esa región.

“Decir que Barranquilla hace jugadores perdedores. Por Dios, venga”, manifestó Eduardo Luis.

Cadavid respondió inmediatamente con algunos nombres: “Luis Díaz, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez. No, no, hombre, no, no, no, eso es una cantera brava”.

La discusión se produce precisamente cuando Barranquilla FC atraviesa uno de sus momentos más llamativos del año. El equipo, que compite en el Torneo BetPlay, eliminó a Junior y posteriormente a Millonarios en la Copa BetPlay, por lo que avanzó hasta los cuartos de final del certamen.

Además, el Barranquilla FC tiene una relación particular con la formación de futbolistas, pues por sus filas pasó Luis Díaz, uno de los principales referentes del fútbol colombiano en la actualidad.

Por eso, la referencia de Eduardo Luis y Cadavid apuntó directamente a la trayectoria de jugadores surgidos de la zona y a los resultados recientes del equipo.

Eduardo Luis defendió al colombiano y respondió a otra crítica

La conversación también derivó hacia otra afirmación que Magnoli había hecho previamente, relacionada con el ritmo del fútbol colombiano y la manera en que, según esa comparación, el país afronta determinadas situaciones.

Cadavid explicó su propia percepción sobre la manera de trabajar de los colombianos y aseguró que existe cierta relajación frente a los horarios y la productividad, pero hizo una distinción frente a la idea de calificar al colombiano como una persona lenta.

“Antes somos unos puros trabajadores nosotros”, dijo Cadavid, después de que Eduardo Luis defendiera la capacidad de los colombianos.

El narrador recordó incluso una frase de su padre, Carlos Fredy López, quien falleció en 1997, para destacar la fortaleza del país.

“Colombia es un país tan teso, tan bueno, que llevan años robándoselo y no han podido acabarlo. Así de buenos somos los colombianos, así de grandes somos los colombianos”, relató.

Cadavid estuvo de acuerdo con esa defensa, aunque reconoció que existe una diferencia cultural en la manera de asumir el trabajo frente a países como Japón o Estados Unidos.

La conversación terminó con Eduardo Luis insistiendo en que Magnoli debería bajar el tono de algunas de sus afirmaciones.

“El parcero necesita un amigo. Hay que hablarle porque es muy buena gente, Adrián es muy buena gente”, concluyó.

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