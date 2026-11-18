Norberto Peluffo, exfutbolista, entrenador y comentarista deportivo de Gol Caracol, fue diagnosticado con cáncer de colon a comienzos de 2026. El santandereano, de 68 años, comenzó desde entonces un tratamiento médico para enfrentar la enfermedad, un proceso que lo llevó a modificar sus compromisos profesionales y a concentrarse en su recuperación.

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Desde que recibió el diagnóstico, Peluffo ha seguido las indicaciones de los especialistas. En distintas entrevistas ha hablado sobre su estado de salud y ha transmitido un mensaje de esperanza frente al tratamiento. “Estoy bien, gracias, con fe en Dios de que vamos a salir adelante”, expresó en una de esas conversaciones.

En septiembre pasado, durante una entrevista con El Colombiano, el comentarista también se refirió al proceso que estaba atravesando y al respaldo que había recibido de sus seres queridos y colegas. “Estoy bien, gracias a Dios. Todo el mundo sabe la situación que estoy viviendo desde hace cerca de cinco meses. Me diagnosticaron un problema de salud. Yo lo llamo un quebranto; nunca he dicho que estoy enfermo. Estamos peleando y nos han brindado mucha compañía y solidaridad. Eso ayuda mucho”, afirmó.

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Su situación de salud también tuvo consecuencias en el ámbito laboral. Peluffo tuvo que declinar su participación en la cobertura del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pues debía priorizar el tratamiento y evitar interrumpirlo. Sus compañeros de Gol Caracol le enviaron mensajes de respaldo y destacaron la trayectoria que ha construido alrededor del fútbol.

En las últimas horas, además, se conoció que su familia está solicitando donaciones de sangre debido a los quebrantos de salud que ha presentado. El llamado se difundió a través de redes sociales y medios de comunicación de Bucaramanga, ciudad en la que permanece hospitalizado.

La sangre requerida es de tipo O positivo (O+). Quienes cumplan con los requisitos para donar pueden acercarse a los Laboratorios Higuera Escalante e informar que la donación está destinada a Norberto José Peluffo Ortiz. La familia espera el apoyo de la ciudadanía mientras el comentarista continúa enfrentando este proceso médico.

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