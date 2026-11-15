La cantante colombiana Karol G encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que se anunciara un cambio de última hora en su agenda de presentaciones en México. La artista no podrá cumplir con el concierto que tenía programado para este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, debido a problemas de salud.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Bruno Mars le lanzó picante mensaje a Karol G al verla bailar con otro: “La recuperaré”)

La noticia fue confirmada por los organizadores OCESA y Ensō, mediante un comunicado en el que informaron que la presentación fue reprogramada para el próximo martes 17 de noviembre, en el mismo escenario.

🚨 INFORMACIÓN IMPORTANTE 🚨 El concierto de KAROL G de este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX ha sido REPROGRAMADO para el martes 17 de noviembre de 2026, debido a problemas de salud de la artista. La presentación se realizará en el mismo recinto. ❤️‍🩹🎤 🎟️ Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha. Quienes deseen solicitar su reembolso podrán hacerlo desde su cuenta de Ticketmaster, a través de la sección de Ayuda. #KarolG #Bichota #KarolGEnMexico #EstadioGNPSeguros #CDMX #México #Concert #Concierto #Music #Música #Ailoviutl #Tour #WorldTour #Tickets #Boletos #Ticketmaster #KarolG #ViajandoPorElMundo #Tropitour #BeckyG #Music #Música #Concierto #Concert #CDMX #México #Ailoviutl #EstadioGNPSeguros #ForoSol #ViajandoPorElMundoTropiTour #MexicoCity #Bichota #Tour2026 — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) November 15, 2026

Aunque el anuncio despertó preocupación entre los fanáticos de la colombiana, hasta el momento no se han entregado detalles sobre el problema de salud que atraviesa ni sobre los síntomas que habría presentado. Por ahora, tampoco se conoce cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

La decisión se conoció después de que Karol G cumpliera con dos presentaciones consecutivas en Ciudad de México, correspondientes a su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’. La tercera fecha estaba prevista para este domingo y hacía parte del cierre de su recorrido por territorio mexicano.

La cantante agradeció el cariño y la energía que le han brindado sus seguidores durante estos días y pidió comprensión ante el cambio de última hora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)

¿Qué pasará con las entradas para el concierto de Karol G en México?

Los organizadores también aclararon qué sucederá con las personas que ya tenían entradas para el espectáculo de este 15 de noviembre.

De acuerdo con el comunicado, todos los boletos adquiridos para la fecha original serán válidos para el martes 17 de noviembre. Por lo tanto, los asistentes no tendrán que hacer ningún cambio ni comprar nuevas entradas.

Sin embargo, quienes no puedan asistir a la nueva fecha tendrán la posibilidad de solicitar un reembolso. Para ello, deberán ingresar a su cuenta de Ticketmaster y seleccionar la opción de ‘Ayuda’, desde donde recibirán las indicaciones para iniciar el procedimiento.

(Ver también: Karol G anunció millonaria donación para Colombia durante concierto ‘Voces por la vida’)

Mientras tanto, los seguidores de Karol G están pendientes de cualquier actualización sobre su estado de salud, a la espera de que pueda recuperarse y encontrarse nuevamente con su público mexicano.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.