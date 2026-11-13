La cantante paisa fue una de las grandes protagonistas de la edición 27 de los premios, en la que también brillaron Juanes, Fonseca, Carlos Vives y la barranquillera Aria Vega, quien se quedó con uno de los reconocimientos más esperados.

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Dicha ceremonia de los Latin Grammy 2026 se celebró este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La delegación colombiana llegó con una amplia lista de nominados y terminó la noche con varios gramófonos en distintas categorías de la música latina.

Karol G encabezó los resultados para el país al conquistar dos premios. La artista se impuso en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana con ‘Tropicoqueta’ y también ganó Mejor Interpretación de Reguetón por ‘Verano rosa’, colaboración que hizo junto a Feid.

La cantante también estuvo entre las figuras que se presentaron en el escenario. Durante la gala interpretó ‘Ese hombre es malo’, uno de los temas de su álbum ‘Tropicoqueta’, acompañada por una orquesta y un grupo de mariachis.

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Aria Vega ganó como Mejor Nuevo Artista

Otra de las noticias destacadas para Colombia fue el triunfo de Aria Vega. La cantante barranquillera recibió el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, categoría en la que competía con otros diez nominados.

Al recibir el gramófono, la artista hizo referencia a sus raíces y al talento de la región Caribe. “Yo soy una mujer de Barranquilla, Colombia. Barranquilla y la Costa Caribe colombiana tienen muchísimo talento, pero no tienen una industria musical”, expresó durante su discurso.

También aseguró que recibir el reconocimiento representaba un mensaje para quienes buscan abrirse camino en la música, al señalar que los sueños no conocen de geografía.

Juanes, Fonseca y Carlos Vives también ganaron Latin Grammy

La música colombiana tuvo más representantes entre los ganadores de la noche. Juanes obtuvo el premio a Mejor Álbum Pop/Rock por ‘Juanesteban’, mientras que Fonseca se llevó el reconocimiento a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con ‘Antes que el tiempo se vaya’.

Por su parte, Carlos Vives recibió el gramófono a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por ‘El último disco, Vol. 1’. El artista sumó así otro reconocimiento a su trayectoria dentro de la música colombiana.

El Grupo Niche también tuvo motivos para celebrar. José Aguirre, director de la agrupación, obtuvo el premio a Mejor Canción Tropical por ‘Realidad-es’. La categoría tuvo un empate con ‘Nombre y apellido’, de Luis Enrique y De La Ghetto.

A estos triunfos se sumó el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Latina para Niños, que quedó en manos de Cantoalegre y Marta Gómez por ‘Mil secretos’. Además, el compositor colombiano Vibarco fue reconocido como uno de los autores de ‘Hasta Jesús tuvo un mal día’, canción ganadora en la categoría Mejor Canción Pop/Rock.

Karol G no ganó en todas las categorías principales

Aunque la paisa llegó como una de las favoritas y acumuló siete nominaciones, no consiguió todos los premios a los que aspiraba. Su álbum ‘Tropicoqueta’ competía por Álbum del Año, pero el reconocimiento terminó en manos de Rosalía por ‘LUX (Complete Works)’.

La española también se llevó Canción del Año por ‘La perla’, colaboración con Yahritza y Su Esencia, mientras que Milo J ganó Grabación del Año con ‘Niño’.

De esta manera, Colombia cerró una de sus noches más destacadas en los Latin Grammy 2026, con reconocimientos para artistas de distintos géneros y generaciones, desde el pop y la música urbana hasta el vallenato, la salsa y las propuestas musicales emergentes.

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