La edición infantil de ‘Yo me llamo’ llegó a su final y ya tiene ganadora. Sarah Isabel Ramos García, conocida en el programa como mini Whitney Houston, se quedó con el primer lugar de la competencia luego de conquistar a los televidentes con su interpretación y talento vocal.

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La pequeña artista, oriunda de Buenaventura, obtuvo la mayoría de los votos en una final en la que se enfrentó a otros dos participantes: mini Vicente Fernández y mini Ángela Aguilar, quienes también se destacaron durante su recorrido por el concurso.

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Durante la última gala, Sarah Isabel interpretó ‘Exhale’, una de las canciones más reconocidas del repertorio de Whitney Houston. Su presentación fue uno de los momentos destacados de la noche y recibió elogios de los jurados y las figuras que acompañaron la competencia.

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Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán estuvieron entre los asistentes que disfrutaron de las actuaciones. También participaron las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña, junto a Aurelio Cheveroni.

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La final estuvo acompañada de diferentes momentos emotivos, entre ellos la graduación de los pequeños concursantes de la Escuela de ‘Yo me llamo’, espacio en el que recibieron formación musical y preparación para sus presentaciones.

¿Qué ganó la imitadora de Whitney Houston?

Además del trofeo que la acredita como ganadora de ‘Yo me llamo mini 2026’, Sarah Isabel recibió un premio de 100 millones de pesos, dinero que estará destinado a garantizar sus futuros estudios universitarios.

La celebración estuvo marcada por lágrimas, sonrisas y el entusiasmo de la pequeña artista, quien también contó con el acompañamiento de su padrino musical, el imitador de Manuel Medrano.

Durante la gala, este último sorprendió con una presentación de ‘Verano en Nueva York’ y manifestó su alegría por el triunfo de su ahijada, con quien compartió parte del proceso de preparación.

A lo largo de la competencia, los participantes tuvieron que superar diferentes etapas para demostrar sus habilidades artísticas. Primero afrontaron las audiciones, en las que buscaron convencer al jurado y conseguir un lugar en el programa.

Posteriormente, tuvieron la oportunidad de elegir a sus padrinos musicales, entre reconocidos imitadores de artistas como Darío Gómez, Manuel Medrano, Ricardo Arjona y Julio Jaramillo.

Con el acompañamiento de estas figuras, los niños recibieron consejos y trabajaron en sus interpretaciones para mejorar sus presentaciones. La Escuela de ‘Yo me llamo’ también fue parte fundamental de su formación, pues les permitió aprender sobre música y fortalecer sus habilidades para el escenario.

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Con el triunfo de mini Whitney Houston terminó esta edición infantil del concurso, que durante varias noches reunió a pequeños talentos que rindieron homenaje a grandes figuras de la música.

Sin embargo, la competencia continuará con una nueva etapa. Desde este 12 de noviembre, a las 8:00 p. m., el programa regresará con más imitadores y presentaciones en el escenario de ‘Yo me llamo’.

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