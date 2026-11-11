Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá acogerá próximamente una propuesta artística que pone en valor la memoria colectiva y el papel fundamental de las mujeres latinoamericanas en la historia. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), la obra de teatro ‘Flor de guerra’ se presentará el 14 de noviembre de 2026 en el Teatro Barajas, destacando el teatro independiente y promoviendo la reflexión en torno al aporte femenino en los procesos de independencia. La invitación, publicada en el portal oficial de la SDCRD, resalta que la función cuenta con boletería paga y se llevará a cabo a las 7:00 p. m. en la carrera 23 n.º 54-40, en la capital colombiana.

Sigue a PULZO en Discover

La obra ‘Flor de guerra’ recurre al lenguaje artístico del teatro y la danza, combinando estos géneros en una experiencia escénica poderosa que busca recuperar historias de mujeres que, desde diferentes territorios y circunstancias, supieron desafiar las limitaciones de su época. Estas protagonistas históricas participaron activamente en los procesos de emancipación que marcaron el devenir de América Latina. El montaje reconstruye episodios, decisiones y sacrificios que fueron clave en el marco de las luchas independentistas, permitiendo así reconocer no solo diversas formas de rebeldía y resistencia, sino también la valentía de quienes raramente recibieron reconocimiento en los relatos tradicionales.

Según información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, esta puesta en escena invita a cuestionar los silencios históricos y fomenta una amplitud de perspectivas en torno a la participación de las mujeres dentro de los movimientos de independencia. Estos relatos olvidados se llevan al escenario mediante el cuerpo y el movimiento, generando una conexión emocional con el público y reafirmando la importancia de mantener vivas estas memorias.

‘Flor de guerra’ se perfila como una oportunidad para reconocer los aportes femeninos en la construcción de las sociedades latinoamericanas y para acercar a los asistentes a una memoria histórica más inclusiva y plural. Si usted está interesado en nuevas perspectivas sobre la historia regional contada desde el arte escénico, este evento puede resultar inspirador.

Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de eventos culturales.

¿Cuál es el mensaje principal de la obra Flor de guerra sobre las mujeres en la independencia de América Latina?

La obra ‘Flor de guerra’ pone el foco en la importancia de reconocer a las mujeres como protagonistas activas en las luchas independentistas, rescatando sus relatos de rebeldía, valentía y resistencia. Su mensaje central es la necesidad de visibilizar sus aportes y ampliar la mirada sobre la participación femenina en la historia de América Latina, temática desarrollada a través del teatro y la danza según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Qué propone Flor de guerra para cuestionar los silencios históricos sobre las mujeres latinoamericanas?

‘Flor de guerra’ propone, de acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, una reconstrucción artística de experiencias y memorias femeninas, cuestionando los vacíos y silencios en torno al papel de las mujeres durante las luchas de independencia. Utiliza el teatro y la danza para invitar al público a reflexionar sobre el lugar que estas mujeres merecen en la memoria colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.