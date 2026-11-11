Por: Portal Bogotá

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La campaña “EcoFest”, organizada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se prepara para una nueva jornada en la localidad de Engativá, en Bogotá. De acuerdo con información difundida por el portal oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este evento se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre de 2026 en el barrio UNIR 2, ubicado en la calle 77 # 119a - 53, en un horario de 8:00 a. m. a 11:00 a. m., o hasta que se llene el contenedor dispuesto para la ocasión.

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Esta jornada tiene como objetivo principal enseñar a los ciudadanos la forma correcta de desechar escombros, muebles viejos, colchones y otros artículos de gran tamaño. La iniciativa busca convertir los llamados Ecopuntos en epicentros de encuentro comunitario, donde, junto a entidades distritales, los ciudadanos pueden acceder a experiencias pedagógicas y culturales pensadas para promover una mejor disposición de residuos voluminosos y de materiales resultantes de construcción y demolición.

Durante la mañana de la actividad, las personas podrán acercarse al Ecopunto para dejar sus objetos y aprovechar otras propuestas generadas en el espacio, como actividades pedagógicas, arte, talleres de emprendimiento y dinámicas de participación ciudadana. Según la UAESP, se trata de una apuesta que integra cultura, educación ambiental e involucramiento directo de la comunidad en la gestión de sus residuos, todo en un mismo lugar y bajo el modelo de participación barrial.

Además, según la información oficial, en Bogotá existen Ecopuntos que recorren las distintas localidades de manera semanal, permitiendo a los ciudadanos depositar de forma gratuita muebles viejos, colchones, tejas, elementos voluminosos y escombros en cajas estacionarias especialmente habilitadas para estos fines. La programación de los Ecopuntos se puede consultar a través de canales digitales y oficiales del Distrito.

La UAESP también destaca que cualquier ciudadano puede reportar puntos críticos relacionados con disposición inadecuada de basuras o escombros, contribuyendo así a que la ciudad mantenga sus espacios públicos limpios y seguros. Para ello, la ciudadanía cuenta con canales como la Línea 195 y WhatsApp, además de la Línea 110 para informar sobre residuos de construcción. Tirar o abandonar basuras en las calles es una de las conductas que el Distrito considera dentro de sus “10 No Negociables”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un Ecopunto y cómo funciona en la campaña ‘EcoFest’ de Bogotá?

Un Ecopunto es un espacio habilitado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) donde los ciudadanos pueden llevar gratuitamente residuos de gran tamaño, como escombros, muebles, colchones y materiales de demolición. En la campaña ‘EcoFest’, el Ecopunto se transforma además en un sitio de encuentro cultural y pedagógico, permitiendo la interacción entre comunidad y entidades oficiales mientras se fomenta el manejo adecuado de los desechos.

¿Dónde y cuándo puedo participar en el evento ‘EcoFest’ organizado por la UAESP en Bogotá?

De acuerdo con la información de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el evento ‘EcoFest’ se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026 en el barrio UNIR 2 de la localidad de Engativá, desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m., o hasta llenar el contenedor dispuesto para la jornada. Allí, los ciudadanos podrán llevar sus residuos voluminosos y participar en actividades pedagógicas y culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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