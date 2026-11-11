Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el panorama educativo continúa evolucionando gracias a iniciativas que buscan fortalecer el conocimiento y la investigación. De acuerdo con la información disponible en el portal oficial “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) anunció una nueva temporada de su pódcast ‘Pedagogías que transforman’, un espacio creado para intercambiar experiencias, conocimientos y reflexiones en torno a la educación en la ciudad.

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Esta nueva entrega del pódcast del IDEP se fundamenta en la idea de que la educación experimenta verdaderos cambios cuando es guiada por el conocimiento. Desde el IDEP se resalta que investigar, innovar y producir evidencia resulta esencial para entender los principales retos que enfrenta la pedagogía y, con ello, orientar decisiones y políticas públicas. Por eso, ‘Pedagogías que transforman’ vuelve con una segunda temporada que busca visibilizar la voz de maestras, maestros, directivos docentes y miembros de las comunidades académicas que participaron en la agenda de investigaciones y estrategias lideradas por el IDEP, centrándose en temas clave para el entorno educativo bogotano.

El programa está compuesto por tres capítulos en los que se comparten diálogos y análisis de experiencias concretas: el primer episodio se orienta a las trayectorias educativas completas, analizando las prácticas institucionales que inciden en que los estudiantes de secundaria y media finalicen sus ciclos escolares. Para esta conversación, el IDEP convocó a Diana Forero, coordinadora de Educación Media del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, y a Martha Sofía Serrano, investigadora de la misma entidad.

El segundo episodio gira en torno a la educación inicial y las culturas escolares, abordando la importancia de implementar el ciclo de educación inicial en los colegios públicos de Bogotá y su impacto en la transformación de entornos escolares. Participan en este diálogo Yenny Zorayda Roa, docente del Colegio Juana Escobar IED; José Ignacio Galeano, coinvestigador; y Alexandra Mancera, asistente de investigación.

Por último, el tercer episodio profundiza en la Estrategia Más Capacidades, una política institucional enfocada en fortalecer las capacidades de las comunidades educativas, impulsar la innovación y gestionar el conocimiento desde las instituciones del Distrito. Sorangela Miranda, rectora del Colegio Germán Arciniegas IED, y Jenny Castro, profesional involucrada en la estrategia, comparten su experiencia.

La segunda temporada del pódcast estará disponible para la ciudadanía a partir del 11 de noviembre de 2026 en plataformas como Spotify, bajo el nombre ‘Pedagogías que transforman’, y en el canal oficial de YouTube del IDEP, @ComunicacionesIDEP, según confirma la misma institución. Esto constituye una oportunidad para conocer de cerca investigaciones y debates que contribuyen a fortalecer la calidad de la educación en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la nueva temporada del pódcast ‘Pedagogías que transforman’ del IDEP?

La nueva temporada del pódcast ‘Pedagogías que transforman’ del Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) presenta tres episodios enfocados en la investigación educativa, trayectorias escolares, educación inicial y el fortalecimiento de capacidades en las comunidades educativas de Bogotá, proporcionando reflexiones y análisis sobre desafíos actuales del sector.

¿Cómo escuchar el pódcast ‘Pedagogías que transforman’ del IDEP en Bogotá?

La segunda temporada de ‘Pedagogías que transforman’ estará disponible desde el 11 de noviembre de 2026 en Spotify y en el canal oficial de YouTube del IDEP (@ComunicacionesIDEP), permitiéndole a la ciudadanía acceder y reflexionar sobre experiencias de investigación y prácticas pedagógicas en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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