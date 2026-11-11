Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ha anunciado la realización de ferias de empleo presenciales dentro del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Estas estrategias buscan reunir a ciudadanos en búsqueda de trabajo con más de 1.200 vacantes disponibles en varios sectores económicos, en tres importantes localidades: Santa Fe, Fontibón y Suba. Las convocatorias están diseñadas para incluir personas de variados niveles de formación y experiencia, brindando oportunidades tanto a bachilleres como a técnicos, tecnólogos, profesionales y personas que no cuentan con experiencia laboral, según información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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El jueves 12 de noviembre de 2026 se desarrollan dos grandes ferias en simultáneo. Una será en la Plaza de Mercado de Las Cruces, ubicada en la calle 1F #4-60, desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Este evento estará especialmente enfocado en atender a población migrante cuya situación migratoria ya se encuentre regularizada. Para ellos habrá más de 500 vacantes en cargos como operador(a) de bus -que exige licencia de conducción C1 o C2-, operador(a) de tienda y profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Esta jornada amplía las posibilidades a quienes han llegado a la ciudad y requieren integrarse económicamente.

Ese mismo jueves, en Fontibón, la feria tendrá lugar desde las 8:00 a. m. hasta el mediodía en el Centro Empresarial Dorado Plaza, oficinas 215 y 216 (avenida calle 26 #85D-55). Allí se centran 100 ofertas laborales orientadas principalmente a asesores comerciales de punto de venta, asesores financieros, cajeros, auxiliares de bodega, asesores de servicio al cliente y auxiliares de seguridad en almacén. De esta manera se facilita la vinculación al empleo formal en un entorno empresarial.

La jornada del viernes 13 de noviembre de 2026 será en Suba, en el Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana (transversal 126 #133-32), en horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Allí los asistentes podrán postularse a más de 600 ofertas de sectores variados como comercio, ventas, logística, almacenamiento, producción, construcción, infraestructura, electricidad, mantenimiento, transporte, salud y servicio al cliente, así como cargos de tipo administrativo y profesional. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, estas iniciativas contribuyen a dinamizar la economía laboral de la ciudad y a diversificar las opciones de quienes buscan oportunidades de trabajo.

Finalmente, para mantenerse informado sobre futuras oportunidades laborales, recomendaciones para procesos de selección, convocatorias de cursos gratuitos, y orientaciones para la creación de hojas de vida, los ciudadanos pueden seguir el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá, que, de acuerdo con la Alcaldía, comparte contenido actualizado y relevante sobre el mercado de trabajo en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ferias de empleo programadas en Bogotá y qué tipo de vacantes ofrecen?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, están programadas ferias de empleo en Santa Fe, Fontibón y Suba, ofreciendo más de 1.200 vacantes en sectores como transporte, comercio, logística, salud, almacenamiento, infraestructura y áreas administrativas. Las jornadas cubren perfiles que van desde bachilleres hasta profesionales, tanto con experiencia como sin ella, y algunas están dirigidas puntualmente a población migrante con documentación regularizada.

¿Cómo acceder a las oportunidades laborales y mantenerse informado sobre convocatorias en Bogotá?

La Alcaldía ha recomendado estar atento a los anuncios en el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá, donde los ciudadanos pueden encontrar información actualizada sobre nuevos procesos de selección, ferias de empleo, cursos de formación gratuitos y sugerencias para mejorar la hoja de vida, facilitando así el acceso a las diversas opciones de trabajo que surgen en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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